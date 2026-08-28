Özgür Özel'in "teyzem” dediği Ayşe Yaylacık: Kirazımı satar, bir otobüs de ben alırım

YENİ Parti'nin otobüslerinden ilki yola çıkmaya hazırlanıyor. Otobüsün arkasında ise Özgür Özel'in saha ziyaretinde kendisine destek veren Ayşe Yaylacık'ın fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın altına "Teyzem sağ olsun" notu düşüldü. Yaylacık, "Kirazımı satar bir otobüs de ben alırım" sözleriyle desteğini bir kez daha dile getirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'in Bayındır ilçesine yaptığı ziyaret sırasında sarf edilen sözler, bu kez bir parti otobüsünün üzerinde yeniden karşılık buldu. Özel'in 29 Haziran'daki Bayındır ziyaretinde kendisine sarılan Ayşe Yaylacık, "Başkanım yanındayız. Sana otobüs de alacağız, bina da yapacağız. Biz yanındayız, hiç merak etme, arkandayız" diyerek desteğini dile getirmişti.

Aradan geçen sürenin ardından YENİ Parti'nin yurt gezilerinde kullanacağı parti otobüslerinden ilki hazırlandı. Otobüsün arka bölümünde Özel ile Ayşe Yaylacık'ın birlikte çekilmiş fotoğrafına yer verildi. Fotoğrafın hemen altında ise "Teyzem sağ olsun" ifadesi kullanıldı.

Yaylacık, otobüsün üzerinde fotoğrafının kullanılmasının ardından yaşananları değerlendirdi. Ekonomik imkanlarının sınırlı olduğunu belirten Yaylacık, desteğinin samimi olduğunu vurgulayarak, "Ekonomik olarak çok güçlü değilim ama kirazımı satar bir otobüs de ben alırım" dedi.

Nefes Gazetesi'ne konuşan Yaylacık, tek başına böyle bir desteğin altından kalkamayacağını ancak çevresindeki insanlarla birlikte katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti:

"Tek başıma yapamam belki ama arkadaşlarımla birlikte karınca kararınca destek olacağız. Allah güç kuvvet versin, başarılarını daim etsin."

"ÇOK AĞLADIK, ŞİMDİ GÜLECEĞİZ"

Özel'e yönelik desteğinin yalnızca siyasi bir tercihten ibaret olmadığını söyleyen Yaylacık, mücadelesinden etkilendiğini belirtti.

"Çok ağladık, şimdi güleceğiz" diyen Yaylacık, Özel'e duyduğu sevgiyi şu sözlerle anlattı:

"Onu çok seviyorum. Mücadeleciliğini sevdim. Bizim için o kadar çabalayan bir insanın arkasında olmayalım mı? Çiftçinin yanında, emekçinin yanında oluyor. Biz de ona yardımcı olmazsak bize de yazıklar olsun."