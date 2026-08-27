YENİ Parti'nin otobüsü hazır! O teyze de unutulmadı

YENİ Parti, yurt genelinde gerçekleştireceği saha çalışmaları ve ziyaretlerde kullanacağı ilk parti otobüsünün giydirme işlemlerini tamamlayarak kamuoyuna tanıttı. Aracın dış yüzeyinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafı ile birlikte "Türkiye'nin Yeni Partisi" ifadesi yer aldı.

İZMİR'DE VERİLEN SÖZ OTOBÜSE TAŞINDI

Otobüsün arka cephesindeki tasarımda ise doğrudan bir yurttaşla yaşanan diyalog yer buldu. Özgür Özel’in 29 Haziran tarihindeki İzmir Bayındır ziyareti sırasında Ayşe Yaylacık isimli kadının kendisine söylediği sözler araca işlendi. Otobüsün arkasında, Yaylacık'ın Özel'e hitaben sarf ettiği "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" ifadesine yer verilirken, ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı ve bu görselin hemen üzerine yazılan "Teyzem sağ olsun" mesajı dikkat çekti.

İLK DURAK YARIN KOCAELİ OLACAK

Tasarımı tamamlanan ve üzerinde çiftçi yurttaşın mesajını taşıyan ilk parti otobüsünün sahaya çıkış takvimi de netleşti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın Kocaeli'de gerçekleştireceği saha çalışmasında otobüsün ilk kez aktif olarak kullanılacağı öğrenildi. (ANKA)