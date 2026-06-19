Özgür Özel'den Özkan Yalım'a: Hakkımı helal etmiyorum, hepimizi utandırdı

CHP lideri Özgür Özel, CHP'den ihraç edilen ve tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a hakkını helal etmediğini açıkladı. Özel, "Ona ölürüm hakkımı helal etmem. Çünkü bu kadar büyük bir şey olmaz. Hem partiyi en zor duruma sokacak, olmayacak işlerin içine gir, çık, yakalan. Ondan sonra hepimizi utandır. Sonra girer girmez de hemen 'itirafçı olacağım, kendimi kurtaracağım' durumuna gir" diye konuştu.

"İBB DAVASI ÇÖKÜNCE SALDIRI HATTINI GENİŞLETTİLER"

İBB davasında ortaya atılan etkin pişmanlık ifadelerinin maddi delillerle örtüşmediğinin altını çizen Özgür Özel, davanın "çöktüğünü" vurguladı. Birgün'de Timur Soykan'a konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul merkezli bir kurgu planlıyorlardı; adına 'Ahtapot' diyorlardı. Güya Ekrem İmamoğlu merkezde olacak, kollarından biri partiye, diğeri İzmir’e, Antalya’ya uzanacaktı. Bu kurgu tutmayınca strateji değiştirdiler. Ahtapotu ayırıp farklı yerlere, önlerine geleni ısıran 'yengeçler' koydular. İstanbul'daki kolu burayla ilişkilendiremeyince, bu kez gelip partimiz hakkında 'mutlak butlan' senaryoları üretmeye başladılar."

"MUTLAK BUTLAN MANTIĞA DA HUKUKA DA AYKIRI"

CHP’nin kurultay süreçlerine yönelik "mutlak butlan" kararının ne hukukta ne de mantıkta yeri olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Düşünün ki bu kurultayda Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışmış, mahallelerden illere kadar yepyeni bir süreç işletilmiş. Seçimi X bir kişi de kazanabilirdi. Şimdi 'Dört kurultay önce şu oldu, eski başkan geri gelsin' demek mümkün mü? Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları ortadayken, birinci kademe mahkemesinin 'konusuz kaldı' dediği yerde, istinaf mahkemesi hukuku çiğneyerek ceza yargılamalarını beklemeden 'butlan' kararı veriyor. Bu, Akın Gürlek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parça parça aldığı onaylarla yürüttüğü bir operasyondur. AK Parti içinde bile bunu savunan kimseyi görmedim."

"MUHİTTİN BÖCEK MESAJ GÖNDERDİ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in mal varlığı ve ailesi üzerinden ağır bir şantaj sürecine maruz bırakıldığını ifade eden CHP lideri, Böcek’in kendisine avukatlar aracılığıyla bir üzüntü ve helallik mesajı ilettiğini açıkladı.

"ÖZKAN YALIM’A ÖLSEM HAKKIMI HELAL ETMEM"

İftira süreçlerine dahil olan isimlere karşı tavrının net olduğunu belirten Özel, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. İki isim arasındaki farkı net bir dille ayıran Özel, şöyle devam etti:

"Ben kendi hakkımı Akın Gürlek’e, masum insanları aileleriyle tehdit edenlere veya 60 yılda alın teriyle kazandığı bütün mal varlığına el koyup şuna imza atınca ben sizi şey yapıyorum diyenlere hakkımı helal etmem. Bu işte daha içeriye girip kendini kurtarmak için hemen iftiraya soyunanlara hakkımı helal etmem. Ama 105 gün yoğun bakımda yatmış, 21 ilaçla yaşayan birisi… Bu işler bittiğinde gelip Muhittin Böcek ’Ya ben şu durumdaydım ve gelinimle oğluma bunu yaptılar, bana bunu yaptılar. Hakkını helal et derse’ orada ben helalleşmekten geri durmam. Ama bunun yanında, Uşak Belediye Başkanı’na (Özkan Yalım) ölürüm hakkımı helal etmem. Çünkü bu kadar büyük bir şey olmaz yani. Hem partiyi en zor duruma sokacak olmayacak işlerin içine gir çık yakalan, hepimizi utandır. Sonra girer girmez de hemen işte sanki itirafçı olacağım, kendimi kurtaracağım diye… Önce ’Bahçeye para attım’ dedi. Bizim bahçeyi müstakil bahçe sanıyor. Bizim bahçe 16 evli bir bahçe... Bir isim hatırladı, Manisa'da bildiği tek ismi söyledi. ’Demirkan’ dedi. Çocukluk arkadaşım Demirkan Gözaçan içeride ve yani ne söylediği para var kayıtlarda ne bilmem ne var.

Biz 4-5 Kasım kurultayında hepimiz ortaya para koyduk milletvekilleri olarak. Özkan Yalım'dan biz para alacak olsaydık zaten gelip vereceği yer belliydi. Bizim seçim koordinasyon birimiz vardı. Bu tip adaylıklarda bir havuz oluşturmadan asla bir şey yapamazsın. Hepimiz verdik. Hatta biz 7 kişiydik. Selin Hoca'dan para almadık çünkü maaşı yok diye. Dedik ’Sen milletvekili değilsin sen verme falan’ dedik. İlk 6 kişi koyduğumuz paralarla araç kiraladık bilmem ne. Hiçbir şeyiniz yok ve büyük bir kampanya yapıyorsunuz. Bir para alınacak olsa zaten alınacağı yer belli. Gidip de öyle Denizli'de bilmem nerede olmaz. Ama bu neden bir etkin pişmanlık ifadesiyle bizi suçlamak için önüne sürülen kağıtlara, bilmem nelere olmadık bir iş yapıyor. Şimdi Muhittin Böcek'in hali bir yerde ama öbürününki bir yerde."