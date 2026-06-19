Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na rakam verdi! "Ona oy verenlerin 500 tanesi imza verdi"

CHP Lideri Özgür Özel, delege imzaları, olağanüstü kurultay, olası görevden almalar, dokunulmazlık tartışmaları ve erken seçim başlıklarında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özel, "Kemal Bey'e oy vermiş olan delegelerin 500 tanesi bize imza verdi. Oy vermeyi bırakın notere gidip imza verdi" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel,, partisindeki kurultay tartışmaları ve olağanüstü kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Delege imzalarına dikkat çeken Özel, genel başkanın bu durumda olağanüstü kurultay tarihini açıklaması gerektiğini söyledi.

Özel, 2023 kurultayındaki tabloyu hatırlatarak, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren çok sayıda delegenin bugün kendilerine imza verdiğini belirtti. Özel, “Şimdi toplam hepsine baktığınızda Kemal Bey'e oy vermiş olan delegelerin 500 tanesi bize imza verdi. Oy vermeyi bırakın notere gidip imza verdi. Hadi 500 değil 480. Siz o delegelere iradeye fesat karıştırdılar diyorsunuz. Bakın düşünün delege satın alındı falan. Oyunu size vermiş, 660 kişinin işte 560'ı, 550'si gidip bize imza veriyor.” dedi.

"ÖRGÜTLENME YAPABİLMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

Özel, 74 il başkanının ihraç edilmesi ihtimaline ilişkin soruya da yanıt verdi. Bazı illerde mevcut yönetime karşı isim arandığını ancak bu tekliflerin reddedildiğini söyledi.

Birgün'den Timur Soykan'a konuşan Özel, “İllerde işte Manisa'da 11 kişi reddetti, 12’nci kişiye teklif götürüyorlar falan. Her yerde böyle birçok kişiye teklif götürüyorlar reddediliyor. Kabul ederim diyenler var ama etraflarından çok büyük tepki görüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle karşı tarafta bir örgütlenme zemini olmadığını savunan Özel, “O yüzden bir örgütlenme yapmaları mümkün değil. Zamana yayarak, istenmeyen birtakım görüntülerle, birtakım kriminal ilişkilerle falan bir şeyler yine yapılmaya çalışılırsa, arzu etmem ama… Arkadaşlarımız o illerin seçilmiş başkanları zaten. Şimdi o başkanı aldın sen yerine birini atadın. 40 gün sonra kongre var. Kanun öyle. 40 gün sonra sen ne yapacaksın? Kongreyi yapmayacaksın. Diyorlar ki yaparız. Seçilirse bir daha görev. Şimdi bu nedir ya?” diye konuştu.

"BU İŞ PARTİ İÇİ MÜCADELE DEĞİL"

Özel, CHP’ye yönelik sürecin yalnızca parti içi bir tartışma olmadığını söyledi. Sürecin iktidar bloğuyla seçmen arasında yaşandığını savundu.

Özel, “Başımıza gelenlerin bütünü buna dairdir. Bu yüzden bu iş Cumhuriyet Halk Partiler arasında bir parti içi mücadele değil. İktidar partisi ya da iktidar bloğuyla seçmen arasında… Bugüne kadar oy verdin eyvallah. Bundan sonra oy vereceğine ben karar vereceğim. Ya yine bana vereceksin ya da ben senin istediğin adayı, Ekrem'i karşına çıkarmayacağım. Mansur Yavaş'ı karşına çıkarmayacağım... Özgür Özel'in yönettiği bir CHP'ye kampanya yaptırmayacağım. Özgür Özel'in bir aday belirlediği CHP'ye yapmayacağım. İşte bütün il başkanlarıyla, milletvekili grubuyla hem liyakate önem veren hem birlik beraberlik içinde olan bu gruba milletvekili adayı belirmeyeceğim. Mesele sarayla seçmen arasında. Oyu bana verirsen baş tacı, bana vermezsen al aşağı. Oy bana verilirse milli irade, bana verilmezse kirli irade. Mesele orada.” dedi.

BARRACK'IN SÖZLER İÇİN 'UYKUM KAÇTI' DEDİ

Özel, Tom Barrack’ın Türkiye’ye ilişkin “monarşi” değerlendirmesi ve CHP’ye yönelik tartışmalar arasında bağlantı kurulmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen metinlerdeki bazı ifadelerin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Özel, “Kemal Bey'in metninde Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP'de burada yerini alacak... Yani Barrack’ın “merhametli monarşi lazım, demokrasi bu ülkeye çok” dediği, Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde, “bu köşeyi de biz doldurabiliriz” tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim.” ifadelerini kullandı.

Özel, normal şartlarda bu sözlere karşı diplomatik tepki verilmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

“Çünkü bunu Barrack’tan duyuyorsun. Hani ya diyorsun Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp buna nota verin diyorsun. Beklenti odur yani. Değil mi? Çağıracaksın. Sen kimsin kardeşim? İstenmeyen adam ilan edeceksin. İfadelerine açıklık getir diyeceksin. Ya da Trump olur olmaz şeyler söylüyor. Çağıracaksın. Rahatsızlığını dile getireceksin. Bilmem ne yapacaksın falan. Hadi bunu yapmadı. AK Parti bir ayağa kırıklığı. Efendim işte Devlet Bey gerçi o farklı TRÇ ittifakı da diyor falan ama farklı tanımlamalar yapıyor falan. Bir baktım Tom Barrack ne diyorsa, AKP neye susuyors,a bizimkiler de onu söylemeye başlamış.”

Özel, burada iki ihtimal olduğunu savundu:

“Burada iki ihtimal var. Bir gerçekten böyle bir planın parçasılarsa ört ki öleyim yani, ne yapacağız? Olacak iş değil. Ya da dil bu dil. Bu TGRT’dekiler ve işte bu Adalet Bakanlığı'nın basın danışmanlarının falan akılları var ya, bir dil var. O dili tutturmaya çalışıp kendilerine burada bir meşruiyet arıyor olabilir butlancılar. Bu da kötü ama hiç olmazsa oyunun parçası değiller ama oyuna kendilerini yani onlara verilen o TGRT’cilerin metinleri öyle şey.”

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMA OYUNUNA KATKI SAĞLIYORSUNUZ"

Özel, CHP’nin seçim başarısının ardından partiye yönelik bir operasyon yapıldığını savundu. Buna bazı CHP’lilerin katkı sunduğunu ileri sürdü.

Özel şunları ifade etti:

"Yani mesela bunları yaptım diye AK Parti'nin beni hedefe almasını aklım alıyor. Yargı kolları kurmasını alıyor. Tom Barrack’ın bizim onların çomağına, tekerine çomak sokacağımızı gördüğü için İsrail'in Netanyahu'nun benden nefret etmesi aklıma alıyor. Ya bizim Cumhuriyet Halk Partililerin düne kadar birlikte çalıştığımız aday kaybetti, Kemal Bey kaybetti, ben ağladım sinirimden, böyle bir noktada nasıl oluyor da kazanan CHP, kazanma motivasyonunda yaşayan CHP, birinci parti giden CHP'ye böyle bir operasyon yapılıyor ve siz orada partiyi hızla kurultaya taşıyıp bir güven tazeleyip birlik beraberlik mesajı verip iktidar yürüyüşü başlatmak yerine bu iktidar yürüyüşünü durdurma oyununa katkı sağlıyorsunuz?"

TUTUKLANMA SORUSUNA YANIT VERDİ!

Özel, dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması ihtimaline ilişkin soruya da yanıt verdi. Böyle bir beklentisi olmadığını söyledi.

Özel, “Şimdi beklemiyorum. Zira şöyle beni ne diye tutuklayacaklar? Yani neyle suçlanıyorum ben? AK Parti’yi yenme suçu. Onun dışında 56 tane fezleke var. Onu demişim, bunu demişim, bilmem ne falan.” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki dosyalara ilişkin iddiaları da değerlendiren Özel, şöyle konuştu:

“Son birkaç tane de orada biri bir şey demiş. Benim de adım geçmiş ama diyor ki genel başkan benim hakkımda aman genel konuşmasında partimize sahip çıkın dediği için genel başkanla parti bir şey isterse verin dedim oğlum da istiyorlar diye vermiş buradan bana fezleke yazıyor adam yani şimdi böyle bir şey olamaz Nereden paranın toplandığını hatırlamıyorlar. Parayı teslim ettikleri kişi 35-40 yaşında, adını hatırlamıyorum. 1.70 boyunda dediler. Sonra teşhis ettiği kişi 1.92 boyunda çıktı. Ve ev hapsinde tuttukları arkadaşımızın da konuyla uzaktan yakından ilgisi yok. Veli Bey'in 5-6 yıl önceki hatta sonra da küs ayrıldığı danışmanı çıktı yani.”

Özel, göreve gelirken tüm riskleri göze aldığını da belirtti. Özel şunları dile getirdi:

“Yani böyle yine de göze aldılarsa şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tip görevleri göze alanlar her şeyi göze alarak yola çıkıyorlar. Her şeyi göze alarak yola çıkmadıysan zaten bir teklife evet diyorsun. Bir kenarda oturuyorsun. Ben o teklife hayır dedim diye yani gel mutlu mesut 20 yıl muhalefette otur keyfini çat teklifine olmaz dedim ve iktidar hedefledim diye hedefteyim. Bu hedefin sonunda ne varsa ben onu göze almışım ama bu milletin bu sahiplenmesi ve bu tepkisi oldukça partilerini baraj altı yapmak isteyenler böyle şeylere kalkışabilir.” i

ERKEN SEÇİM VE ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI HAKKINDA ÇARPICI ÇIKIŞ

Özel, Mehmet Uçum’un 16 Nisan 2028 tarihli “yenilenmiş seçim” açıklamasına da tepki gösterdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın yeniden adaylığı için destek vereceğinin hesaplanmaması gerektiğini söyledi.

Özel, “Biz o tarihi bir kere geçtik. Yani biz 2,5 yıl, 5 yılın ortasındayken bunu yap dedik, yapmadı.” dedi.

Bundan sonra CHP grubunun oy vereceği varsayımıyla seçim tarihi hesabı yapılmaması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

“Sonra yeniden Refah Genel Başkanı Sayın Erbakan Nisan 2026'da yapalım deyince dedik ki o da olur. Şu andan itibaren bundan sonra gelecek şey de benim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin, bizim grubumuzun oy vereceğini hesap ederek kimse seçim tarihi beklemesin. Bir kere bu net. Ha ne olur bu sene Eylül ayına seçim koymak için bir teklif getirirler. Şartlar değerlendirirsiniz veya seneye Nisan ayına bilmiyorum ama benim yetkimde değil artık o iş ve kimse bizim oyumuzu cebinde görmesin. Hiçbir konuda kimse oyumuzu cebinde görmesin. Hele hele seçimlere 3 hafta kala gelin oy verin Erdoğan'ı yeniden aday edelim. Erdoğan'ı yeniden aday edeceksen Erdoğan'ı getirin şimdi aday edin. Ta o zamana kadar bekleyip... Ha orada görünen o ki Erdoğan'a da parti içinde bir pusu kuruluyor olabilir. Yani 3 hafta kala biz bunu halledeceğiz derler. Sonra 3 hafta kala oylamadan ret çıkar. Ondan sonra bir yandan damat çıkar, bir yandan oğlan çıkar. Onu ben bilmem bugünlerde. Yani ben bu saldırılara bu kadar uğruyoruz. Sırf bize dair mi yoksa öbür taraf da ne bileyim işte sarayda mahdumlar, damatlar birbirine girmiş gazetelerde vekalet savaşları, Twitter’da bilmem neler olurken sen merak etme seni 16 Nisan'da aday edeceğiz deyip paketleyebilir edebilirler. Yani o yüzden, biz, ben böyle işlerin içinde olmam. O yüzden bizim oyumuzu yok saysınlar. Hesabı bize göre kimse yapmasın. Hani o zaman Erdoğan'dan mı kaçıyorsunuz? Siz babayı mı paketliyorsunuz? Yani anlatabiliyor muyum?”