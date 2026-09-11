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Özgür Özel’den Iğdır’daki şehit asker için başsağlığı mesajı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Iğdır’da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, yaralı 2 asker için de acil şifa dileyerek “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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Özgür Özel’den Iğdır’daki şehit asker için başsağlığı mesajı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Iğdır’ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olması, 2 askerin yaralanmasının ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, şehit asker için rahmet, ailesi ve silah arkadaşları için başsağlığı diledi.

Özgür Özel’den Iğdır’daki şehit asker için başsağlığı mesajı - Resim : 1

“YARALI ASKERLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM”

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Iğdır’da meydana gelen askeri araç kazasına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Özel, “Iğdır’ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

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KAZADA 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Iğdır’ın Aralık ilçesinde görev yapan askerleri taşıyan askeri araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 asker şehit olurken, yaralanan 2 asker hastaneye kaldırıldı.

Özgür Özel’den Iğdır’daki şehit asker için başsağlığı mesajı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özgür Özel Şehit
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