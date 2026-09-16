Özgür Özel, Tarık Akan'ı andı: Sözü de tavrı da duruşu da hep memleketten yanaydı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk sinemasının unutulmaz ismi ve usta sanatçı Tarık Akan’ın aramızdan ayrılışının 10’uncu yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yayımladı.

“ARDINDA BAŞI DİK, ONURLU BİR HAYAT BIRAKTI”

Mesajında Tarık Akan’ın duruşuna ve mücadeleci kimliğine vurgu yapan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tarık Akan’ın sözü de tavrı da duruşu da hep memleketten yanaydı. İnandıklarından vazgeçmedi, haksızlık karşısında susmadı. Ardında başı dik, onurlu bir hayat bıraktı… Büyük ustayı aramızdan ayrılışının 10’uncu yılında sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyorum."

OMUZ OMUZA ÇEKİLEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Özel, anma mesajına Tarık Akan ile geçmişte bir eylem/yürüyüş sırasında yan yana çekildikleri siyah-beyaz bir fotoğrafı da ekledi.