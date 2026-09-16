Özgür Özel, Fransa'nın önde gelen gazetesi Le Figaro'da yazdı: Erdoğan'ın 'kontrollü muhalefet' planı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa merkezli Le Figaro gazetesinde yayımlanan yazısında Türkiye’de demokratik kurumlar, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabetin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Le Figaro’nun 16 Eylül tarihli sayısında “Türkiye, 21’inci yüzyılın incelikli otoriterliğinin nasıl göründüğünü ortaya koyan çarpıcı bir örnek” başlığıyla yayımlanan yazıda Özel, Türkiye’de demokrasinin kurumları tamamen ortadan kaldırılmadan da aşındırılabileceğini savundu.

ÖZEL'DEN DEMOKRATİK SİSTEMLER VURGUSU

Özel yazısına Avrupa’nın demokratik sistemlerin nasıl ortadan kalktığını tarih boyunca yaşayarak öğrendiğini belirterek başladı. Demokrasilerin genellikle tek bir hamleyle sona ermediğini vurgulayan Özel, “Temel ders basittir: Demokrasiler nadiren bir anda yok olur. Adım adım aşınırlar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi 21’inci yüzyılın yeni otoriterlik biçimlerinin işleyişini gösteren önemli bir örnek olarak nitelendiren Özel, “Türkiye, 21'inci yüzyılın giderek daha karmaşık ve incelikli hale gelen otoriterliğinin nasıl işlediğini gösteren önemli bir örnektir” dedi.

“SEÇİMLER YAPILMAYA DEVAM EDEBİLİR”

Özel, demokratik kurumların kâğıt üzerinde varlığını sürdürmesinin tek başına yeterli olmadığını savundu. Seçimlerin yapılabileceğini, mahkemelerin açık kalabileceğini, muhalefet partilerinin faaliyetlerini sürdürebileceğini ve parlamentoların çalışabileceğini belirten Özel, buna rağmen siyasi rekabetin koşullarının zaman içerisinde iktidarın lehine değişebileceğini ifade etti.

Özel, bu durumu şu sözlerle anlattı:

“Ancak siyasi rekabetin koşulları zaman içinde iktidar lehine öylesine değişir ki iktidarı sınırlamak için kurulmuş kurumlar sonunda onu koruyan araçlara dönüşür.”

Türkiye’nin Avrupa’nın demokrasi tarihinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Özel, “Bugün izlediği yön ise demokrasinin görünürde ayakta kalırken içinin nasıl boşaltılabileceğine dair ciddi bir uyarı niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE YÖNELİK BASKILAR

Özel, son 20 yılda Türkiye’de siyasi gücün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çevresinde toplandığını öne sürdü. Yargı bağımsızlığının zayıfladığını, medyanın önemli bir bölümünün hükümet kontrolüne geçtiğini ve gazetecilerin yargı süreçleriyle karşı karşıya kaldığını savunan Özel; gösterilere yönelik kısıtlamalar ile şirketlere el konulması iddialarına da yazısında yer verdi.

Muhalefet tarafından yönetilen belediyelerin giderek artan baskıyla karşı karşıya kaldığını belirten Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mart 2025’te tutuklanmasını “en çarpıcı örneklerden biri” olarak gösterdi.

Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına erişimin 42 saat boyunca yavaşlatıldığını, gazeteciler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve siyasetçilere ait yüzlerce hesabın erişime engellendiğini belirtti. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının da erişime kapatıldığını kaydeden Özel, “Protestolar engellendi, gazeteciler gözaltına alındı, televizyon kanallarına yayın durdurma cezaları ve ağır para cezaları verildi” ifadelerini kullandı.

“ASIL SORU, DEMOKRATİK TERCİHLERİN İKTİDARA DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEDİĞİ”

Türkiye’de seçimlerin hâlâ yapıldığına dikkat çeken Özel, seçimlere yüksek katılımın toplumdaki demokrasi talebine işaret ettiğini söyledi.

Özel, “Seçimlere yüksek katılım ise önemli bir gerçeği ortaya koyuyor, Türkiye'ye demokrasinin dışarıdan dayatılmasına gerek yok. Halk demokrasiye zaten inanıyor” dedi.

Özel’e göre tartışılması gereken asıl konu ise seçimlerin varlığından ziyade, seçmenin tercihlerinin iktidar değişimine dönüşüp dönüşemediği. YENİ Parti lideri, “Bugün asıl soru, yurttaşların demokratik tercihlerinin siyasi iktidara dönüşmesine hâlâ izin verilip verilmediğidir” ifadelerini kullandı.

“30’DAN FAZLA MUHALEFET BELEDİYE BAŞKANI…”

Özel, yazısında siyasi rekabet üzerindeki baskının zaman içinde daha da arttığını savundu. “Otuzdan fazla muhalefet belediye başkanı tutuklandı ya da görevden uzaklaştırıldı. Belediyeler adli, idari ve mali baskılarla karşı karşıya kaldı” diyen Özel, İmamoğlu’nun muhalefetin en güçlü cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıktığı dönemde tutuklandığını belirtti.

Özel ayrıca İmamoğlu’nun görüntülerinin kullanılmasına yönelik yasak getirildiğini, aile şirketine el konulduğunu ve cezaevinde kaleme aldığı kitabın sansürlendiğini ileri sürdü.

“İKTİDAR KİMİN RAKİP OLABİLECEĞİNE KARAR VERİYOR”

Özel’in yazısındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de muhalefetin geleceğine ilişkin değerlendirmeleri oldu.

“Asıl tehlike, iktidarın rakiplerini sandıkta yenmeye çalışmakla yetinmeyip kimin kendisine rakip olabileceğine karar vermeye başlamasıyla ortaya çıkar” diyen Özel, böyle bir sistemde hedefin “kontrollü bir muhalefet yaratmak” olduğunu savundu.

Özel, bunu “Sesini ancak belirlenen sınırlar içinde çıkarabilen ve iktidardakilerin yerini alma imkânı bulunmayan bir muhalefet” olarak tanımladı.

Demokratik kurumların varlığını sürdürmesinin tek başına demokrasi için yeterli olmadığını belirten Özel, “Demokratik kurumlar varlıklarını sürdürebilirken, onları gerçekten demokratik kılan koşullar aşama aşama zayıflatılabilir ve sonunda ele geçirilebilir” ifadelerini kullandı.

Özel, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

“Bir demokrasiyi demokrasi yapan yalnızca kurumların varlığı değildir. Asıl güvence, bu kurumların bağımsızlığıdır.”

YENİ PARTİ’NİN KURULUŞUNU DA ANLATTI

Özel, Le Figaro’daki yazısında YENİ Parti’nin kuruluş sürecine de değindi. Ana muhalefet partisinin liderliğinden uzaklaştırıldığını ve yerine başka bir ismin getirildiğini belirten Özel, ardından 90 milletvekiliyle birlikte yeni partiyi kurduğunu söyledi.

Özel, “YENİ Parti bu inançtan doğdu. Ana muhalefet partisinin liderliğinden uzaklaştırılıp yerime başka bir isim getirildikten sonra, 90 milletvekiliyle birlikte partiyi kurdum” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin muhalefetin bölünmesi ve mevcut güç dengeleriyle uyumlu bir yönetimin ortaya çıkması yönünde başka bir tehlikeye işaret ettiğini savunan Özel, siyasi rekabetin yalnızca sandıkta değil, adayların ve muhalefet aktörlerinin ortaya çıkabildiği ortamda da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AVRUPA’YA “STRATEJİK ÖNEM” MESAJI

Özel, Avrupa’nın Türkiye’ye yaklaşımında NATO, göç, Ukrayna, Karadeniz, enerji, Suriye ve Ortadoğu gibi başlıkların belirleyici olduğunu belirtti.

Ancak bu konulardaki stratejik ilişkilerin demokratik meşruiyet meselesinin önüne geçmemesi gerektiğini savunan Özel, “Oysa stratejik önem ile demokratik meşruiyet aynı şey değildir” dedi.

Özel, “Jeopolitik fayda, otoriterliği daha az otoriter yapmaz. Aynı şekilde stratejik gereklilik de demokrasinin aşınmasını daha az tehlikeli hale getirmez” ifadelerini kullandı.

“ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ KİŞİLER DEĞİL, KURUMLAR SAĞLAR”

Yazısında demokrasi ile ekonomik ve siyasi istikrar arasındaki ilişkiye de değinen Özel, “Öngörülebilirliği kişiler değil, kurumlar sağlar” değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız yargının yatırımları koruduğunu, güçlü ve profesyonel kurumların devletin taahhütlerini güvenilir hale getirdiğini belirten Özel, özgür medyanın da sorunları kriz haline dönüşmeden ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

Özel, “İşleyen bir demokrasi Türkiye'yi yalnızca daha özgür değil, aynı zamanda daha istikrarlı, öngörülebilir ve güvenilir kılar” dedi.

AVRUPA’YA ÇAĞRI

Özel yazısının sonunda Avrupa’ya Türkiye konusunda iki farklı uçtan da kaçınma çağrısı yaptı.

“Avrupa ne demokrasileri dışarıdan kurtarabileceğini düşünmeli ne stratejik zorunlulukları gerekçe göstererek demokratik aşınmaya sırtını dönmelidir” ifadelerini kullanan Özel, demokratik değişimin ancak toplumun kendi iradesiyle gerçekleşebileceğini vurguladı.

Özel, yazısını şu sözlerle tamamladı:

“Bu değişimler önlerindeki engelleri aşabildiyse bunun nedeni onları o ülkelerin yurttaşlarının istemesiydi. Aynı şey Türkiye için de geçerlidir.” (ANKA)