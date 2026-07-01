Özgür Özel Financial Times’ta Erdoğan’ı dünyaya anlattı! "Kendisine sadık bir muhalefet yaratmaya çalışıyor"

CHP lideri Özgür Özel, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times gazetesinde yayımlanan makalesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Gazete, yazının girişinde Özel'i "Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Başkanı" olarak tanıttı.

Özel, makalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ni uluslararası kamuoyuna yönelik bir "güç gösterisi" olarak kullanacağını belirtti. Ancak bu görüntünün Türkiye'de yaşanan daha derin sorunları perdelediğini savunan CHP lideri, ülkede demokrasinin giderek daha fazla baskı altında olduğunu ifade etti.

"KARANLIK GERÇEKLER ÖRTÜLÜYOR"

Yazısında hükümetin Türkiye'deki gelişmeleri uluslararası kamuoyundan gizlemeye çalıştığını belirten Özel, barışçıl protestocuların yanı sıra avukatların, gazetecilerin ve akademisyenlerin gözaltına alındığını söyledi. Bunun yalnızca Türkiye açısından değil, başta Avrupa olmak üzere NATO müttefikleri için de risk oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Karadeniz'deki konumu, Suriye, Irak ve İran sınırlarındaki jeopolitik rolü, Avrupa'nın güvenliği açısından kritik bölgelerde bulunması ve NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olması nedeniyle stratejik öneminin tartışılmaz olduğunu belirten Özel, buna karşın bu stratejik gücün "daha karanlık bir gerçeği örttüğünü" savundu.

RUSYA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Makalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendisine sadık bir muhalefet" oluşturmak istediğini öne süren Özel, bunun seçimlere katılabilen ancak iktidarı hiçbir zaman tehdit edemeyecek bir muhalefet modeli anlamına geldiğini söyledi. Bu konuda Rusya ve Belarus örneklerinin uyarıcı nitelikte olduğunu savundu.

Müttefik ülkelere de çağrıda bulunan CHP lideri, baskıcı uygulamaların istikrarla karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Demokratik rekabetin, halk desteğinin ve hukukun üstünlüğünün bulunmadığı bir Türkiye'nin öngörülebilir ve güvenilir bir ortak olamayacağını ifade eden Özel, böyle bir ortamda dış politikanın ülke çıkarlarından ziyade iç siyasette iktidarı korumanın aracı haline gelebileceğini ileri sürdü.

"ESKİSİ KADAR POPÜLER DEĞİL"

İç politikadaki gelişmeleri de değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "artık eskisi kadar popüler olmadığını" olmadığını savundu. 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin uzun yılların en ağır seçim yenilgisini aldığını ifade eden CHP lideri, kendi genel başkanlığı döneminde CHP'nin yerel yönetimlerde ülkenin en güçlü siyasi aktörü haline geldiğini belirtti.

Özel "2024 yerel seçimlerinde partisi iktidara geldiğinden bu yana en ağır yenilgisini aldı. Benim 2023'ten bu yana genel başkanlığını yürüttüğüm CHP, ülkenin yerel yönetimlerdeki en güçlü siyasi gücü haline geldi. Biz bunu sıradan insanların sorunlarını merkeze alan bir kampanyayla başardık: Kirasını ödeyemeyen emekliler, geleceğini göremeyen üniversite mezunları, çocuklarına sağlıklı gıda alamayan anne babalar... Hem kendi seçmenlerimize hem de kendilerini terk edilmiş hisseden eski Erdoğan seçmenlerine seslendik" diyerek "Erdoğan'ın buna verdiği yanıt ise sisteminin özündeki zayıflığı ortaya koydu: Gerçek bir alternatifle karşılaşınca demokratik rekabeti ortadan kaldırmak için devletin ve yargının gücünü kullandı" açıklamasını yaptı.

EKREM İMAMOĞLU DAVASINI HATIRLATTI

Bu süreçte ilk hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olduğunu savunan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları ve casusluk dosyalarını hatırlattı. Bununla birlikte CHP kurultayının iptal edildiğini belirten Özel, mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alındığını ve yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında geçmişte birçok seçim kaybetmiş eski genel başkanın yeniden getirildiğini ifade etti.

"TEK AMACI KENDİ İKTİDARINI GÜVENCE ALTINA ALMAK"

Erdoğan yönetiminin bir gün Washington'a, ertesi gün Moskova'ya, ardından Pekin'e yönelebileceğini savunan Özel, "Tek amacı kendi iktidarını güvence altına almak olur. Tek bir kişinin iktidarını sürdürmesi, Türkiye'nin ulusal çıkarlarının önüne konulmaktadır" ifadelerini kullandı."

"UMUTSUZLUK BÜYÜYOR"

Makalesinde toplumsal risklere de dikkat çeken Özel, vatandaşların seçim yoluyla değişimin mümkün olduğuna dair inancını kaybetmesinin umutsuzluk ve öfkeyi büyüteceğini ifade etti. Ekonomik sorunlar ve artan yoksulluğun da bu tabloyu ağırlaştıracağını belirten CHP lideri, ortaya çıkabilecek toplumsal ve siyasi çalkantının yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağını; Avrupa'nın güvenliğini, kritik enerji hatlarını, Ortadoğu'yu ve NATO'nun güney kanadını da etkileyebileceğini savundu.

"HALK BASKIYA RAĞMEN DEĞİŞİM TALEP EDİYOR"

Türkiye'nin siyasi geleceğine dış müdahale çağrısı yapmadığını vurgulayan Özel, demokratik değişimin yalnızca Türk halkının iradesiyle gerçekleşebileceğini ifade etti. Geçmişte dış müdahalelerle toplumların yeniden şekillendirilmesine yönelik girişimlerin başarısız sonuçlar doğurduğunu belirten CHP lideri, Türkiye'de vatandaşların baskı ve korkuya rağmen sandığa giderek, yürüyüşler düzenleyerek ve demokratik haklarını savunarak değişim taleplerini defalarca ortaya koyduğunu söyledi.

"KENDİNİ VAZGEÇİLMEZ BİR LİDER OLARAK SUNACAK"

Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne de değinen Özel, "NATO Zirvesi'nde Erdoğan kendisini vazgeçilmez bir lider olarak sunacaktır. Ancak hiçbir ülkenin stratejik değeri, demokrasisinin yıkılmasıyla artmaz. Türkiye'nin müttefikleri, Erdoğan yönetiminin kendi çıkarları açısından doğurduğu riskleri açık bir şekilde görmelidir. Kısa vadeli jeopolitik hesaplar uğruna otoriter yönetimlere meşruiyet kazandırmak tarihsel bir hatadır. Bu yaklaşım nadiren istikrar getirir; çoğu zaman ise kaçınılmaz hesaplaşmayı daha da tehlikeli hale getirir" ifadeleriyle yazısını tamamladı.