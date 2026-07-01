Butlan yönetimi Gülşah Durbay'a yönelik iftiraları yayan ismi CHP Ankara il yönetimine atadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Ankara İl Başkanlığı'nı feshederek yeni bir yönetim oluşturmuştu. Yapılan MYK toplantısında 35 kişilik yeni il yönetimi listesi belirlendi. Listede, sosyal medyada "Gizem Lara" hesabıyla bilinen ve kanser tedavisi gören ve daha sonra hayatını kaybeden Gülşah Durbay ile Özgür Özel hakkındaki iftiraları sosyal medyada yayan Gizem Altunsoy'un yer alması tepkilere neden oldu.

GÜLŞAH DURBAY'A YÖNELİK İFTİRALAR

14 Aralık 2025'te kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, tedavi sürecinde kendisine yöneltilen asılsız suçlamalarla da mücadele etmek zorunda kalmıştı. Durbay ve Özgür Özel hakkındaki iddiaları ilk kez Antalya'da bir yerel haber sitesinde Ebru Küçükaydın gündeme getirmişti. Durbay'ın şikayeti üzerine açılan davada Küçükaydın'ın iftira attığı tescillenmiş ve "kamu görevlisine görevinden dolayı suç işleme" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

İFTİRALARI SOSYAL MEDYADA YAYMIŞTI

Küçükaydın'ın bu iddialarını sosyal medyada yayan kişi olarak Gizem Altunsoy öne çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Altunsoy, Durbay'ın vefatının ardından paylaşımlarını kaldırmış ancak eleştirilerin hedefi olmaya devam etmişti.

(ANKA)