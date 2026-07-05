Özgür Özel bugün Silivri'de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecek

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, en son Kurban Bayramı’nda görüştüğü Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret edecek.

EN SON ZİYARETTE NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne son ziyaretini Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü olan 29 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirmişti. "O görüşmede CHP lideri; Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanları, Gezi Parkı davası hükümlüleri ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 19 kişiyle bir araya gelmişti.

Özgür Özel, 29 Mayıs 2026’daki ziyareti kapsamında cezaevinde çok sayıda yerel yönetici, siyasetçi ve hak savunucusuyla bir araya gelmişti. CHP lideri bu kapsamda; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gezi Parkı davası hükümlüleri Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve gazeteci Merdan Yanardağ ile görüşmüştü.

Aralarında belediye başkanları, gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu 19 kişiyle yapılan bu temaslar toplamda yaklaşık 7 saat sürmüştü. Özgür Özel, bu uzun görüşme trafiğinin ardından Silivri’den ayrılmıştı.