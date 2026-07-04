Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: 'Gelecek sizindir, az kaldı!'

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaştı.

"CUMHURİYETİMİZ 103 YIL SONRA TEHDİT ALTINDADIR"

Videoda konuşmasına "Cumhuriyetimizin mirasçısı sevgili gençler" diyerek başlayan İmamoğlu, Türkiye'nin mevcut durumuna dikkat çekti. İmamoğlu, "Bugün bu ülkede halkımızın kanla tırnakla kurduğu Cumhuriyet, 103 yıl sonra tehdit altındadır" diyerek barınma sorununa ve yaşanan yoksulluğa da değindi. Ekrem İmamoğlu, videosunda mesajını "Her şey çok güzel olacak" sözleriyle noktaladı.

"GELECEK SİZİNDİR, SİZ GELECEKSİNİZ!"

Ekrem İmamoğlu, "Sevgili gençler, zaman adaletin tarafında olma zamanıdır" başlığıyla YouTube'da yayınladığı videoyu "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından şu notu düşerek paylaştı:

"Sevgili gençler,

kadını - erkeği ile 86 milyonun yoldaşlığı ile çok büyük bir Cumhuriyet, demokrasi zaferi ile sarsılmak; milli egemenlik ve milletin iktidarının TBMM’sini kurmak zamanıdır. Seçme ve seçilme hakkını korumak zamanıdır. Az kaldı…

Gelecek sizindir, siz geleceksiniz!

Her şey çok güzel olacak!"