Son Dakika | İmamoğlu'ndan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilk tepki: El mi yaman bey mi yaman göreceğiz

Seçilmiş Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ölü Deniz" isimli gösterisinde yaptığı espriler nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının 86 milyonun aklıyla alay etmek anlamına geldiğini belirtti.

"EL Mİ YAMAN BEY Mİ YAMAN GÖRECEĞİZ"

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şunları yazdı:

"Deniz Göktaş’ı tutuklamak nedir biliyor musunuz? Muktedir, 86 milyonun aklıyla alay ediyor. Zeki, akıllı, üreten yurttaşına, gencine düşmanlık yapıyor. Onun için varsa yoksa dalkavuklar. Oysa mizahın görevi budur; siyasetçiyi de, iktidarı da, muhalefeti de eleştirir. Vatandaşın kutsalı, sandık günü çok yakın. El mi yaman bey mi yaman göreceğiz. Son söz Deniz’e: “Neşemizi çalamazlar ya!”"

Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (3 Temmuz 2026)

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda siyasi hicvin yoğun olduğu "Ölü Deniz" isimli gösterisinde yaptığı espriler nedeniyle iktidar kanadının hedefi olan komedyen Deniz Göktaş hakkında, "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma başlatıldığını yurt dışındayken öğrenen Göktaş, perşembe günü erken saatlerde yurda dönerek İstanbul Havalimanı'nda ekiplere teslim oldu.

Havalimanında gözaltına alınan ünlü komedyen, akşamüzeri Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edilmiş ve burada kendisine ters kelepçe yöntemi uygulanmıştı.

TUTUKLANDI

Gözaltındayken kendisine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması da yöneltilen Deniz Göktaş, cuma günü sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.