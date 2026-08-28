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Halk TV Türkiye Özel'den Kılıçdaroğlu'nu soran teyzeye dikkat çeken yanıt: Bizim binada kafasına göre oturuyor

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu soran teyzeye dikkat çeken yanıt: Bizim binada kafasına göre oturuyor

YENİ Parti lideri Özgür Özel Kocaeli'de Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna "Ankara'da bizim binada kafasına göre oturuyor." yanıtını verdi.

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Özel'den Kılıçdaroğlu'nu soran teyzeye dikkat çeken yanıt: Bizim binada kafasına göre oturuyor
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YENİ Parti lideri Özgür Özel partisinin kuruluşunun ardından il il gezmeye devam ediyor. Bugün Kocaeli'nde sanayici ve iş adamları ile basına kapalı şekilde toplantı ile kent gezisine başlayan Özel, bir aile sağlığı merkezi ziyaretinde vatandaşın Kılıçdaroğlu sorusunu yanıtladı.

"BİZİM BİNADA KAFASINA GÖRE OTURUYOR"

Kocaeli Derince'de Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Özel, muayene sırası bekleyen vatandaşların sorularını yanıtlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu da gündeme geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki günlerini nasıl geçirdiğini ilk ağızdan aktardı.

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İlaç yazdırmak için bekleyen bir kadın vatandaşın, "Kılıçdaroğlu ne oldu, o ne yapıyor?" sorusu üzerine Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"O Ankara'da. Kafasına göre bizim binada oturuyor orada. Sayılı gününü sayıyor."
Vatandaşın "İnşallah iyi olur" dileğine de Özel, "İnşallah, toparlayacağız işleri sen merak etme" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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