Özel hastanede kabus! Kalça çıkığı şüphesiyle girdi, ağır doku kopmalarıyla çıktı

İstanbul Bağcılar'da kalça çıkığı şüphesiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki I.I.'nın ailesi, kızlarının tedavi sürecinin ağır yaralanmalarla sonuçlandığını iddia etti. Ehlers-Danlos Sendromu nedeniyle kas-iskelet yapısının hassas olduğunu ve bacağında platin bulunduğunu sağlık çalışanlarına bildirdiklerini belirten aile, yaklaşık 4 saat süren müdahaleler sırasında birden fazla kez sert çekme ve zorlama uygulandığını öne sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan kızlarının vücudunda çeşitli doku, damar ve eklem yaralanmaları meydana geldiğini savunan aile savcılığa başvururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz 2 Ağustos gecesi evde düşen I.I., kalçasında oluşan ağrı ve çıkık şüphesi üzerine ailesi tarafından Bağcılar'daki özel bir hastanenin acil servisine götürüldü. Aile, kızlarının Ehlers-Danlos Sendromu bulunduğunu, kas-iskelet yapısının hassas olduğunu ve bacağında platin bulunduğunu sağlık personeline ve hekimlere sözlü ve yazılı olarak bildirdi.

4 SAAT ZORLADILAR

Ailenin iddiasına göre ortopedi ekibi, bu hassasiyetlere rağmen kalçayı kapalı redüksiyon yöntemiyle yerine oturtmak amacıyla yaklaşık 4 saat boyunca müdahalede bulundu. İddiaya göre 3 ila 5 sağlık personelinin katıldığı 5-6 denemede bacağa sert çekme ve zorlama uygulandı.

Her denemenin başarısız olduğu, bacakta aşırı şişlik ve ödem oluştuğu halde işlemlerin röntgen kontrolleriyle birlikte sürdürüldüğü öne sürüldü.

Kalçanın yerine oturtulamamasının ardından genç kızın ameliyata alındığı belirtildi. Ailenin kendilerine aktarılan bilgilere ilişkin iddiasına göre operasyon sırasında bacakta ciddi doku ve kas yaralanmaları ile iç kanama meydana geldi.

Ayrıca sağ bacağın arka kısmında, dirsek ve diz hizasının yaklaşık 4-5 parmak altında ağır bir kopma yaşandığı, dokuların yeniden dikildiği ve uygulanan dikişlerin bacağı kurtarmaya yetip yetmeyeceğinin belirsiz olduğu aileye bildirildi.

Sabah'ın haberine göre operasyon sonrasında durumu ağırlaşan I.I.'nın entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındığı ifade edildi.

KALÇA ŞÜPHESİYLE GİTTİ, FARKLI YARALANMALAR ORTAYA ÇIKTI

Genç kızın yoğun bakımdan servise çıkarılmasından iki gün sonra aileye yeni yaralanmalar hakkında bilgi verildi.

Ailenin iddiasına göre uygulanan zorlayıcı çekmelerin ardından genç kızın bileğinde de çıkık meydana geldi, bel bölgesinde ve damarlarında ciddi yaralanmalar oluştu.

Ailenin müdahalelere ilişkin tepkisi üzerine hekim ve asistanlar, uygulanan işlemlerin tıbbi kurallara uygun olduğunu savundu.

AİLE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Baba Bayram I. ve anne Elif I., yaşananların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile, hastane ve görevli sağlık personeli hakkında ağır ihmal iddiasıyla adli ve idari soruşturma yürütülmesini talep etti.

Ailenin suç duyurusu ve CİMER başvurusunda; hastaneye ait kamera kayıtlarının, röntgen filmlerinin ve ameliyat raporlarının güvence altına alınarak incelenmesi istendi.

Ayrıca Ehlers-Danlos Sendromu bulunan bir hastaya uygulanan acil redüksiyon işlemlerinin tıp kurallarına uygun olup olmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından değerlendirilmesi talep edildi.

Aile, kalça dışındaki eklem çıkıkları, damar hasarı ve doku kopmalarına ilişkin sorumluluğu bulunduğunu ileri sürdüğü doktor ve sağlık personeli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Savcılığın olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.