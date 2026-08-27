'Para vermeyene ameliyat yok' skandalı: Hastalardan milyonlar alan doktor tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı S.E. hakkında başlatılan incelemede, hastalardan ameliyat karşılığı para talep ettiği ortaya çıktı.

HASTADAN 45 BİN LİRALIK TALEP

Soruşturma, doktorun 19 Mart'ta hastası İ.G.'den ameliyatını gerçekleştirmek için şahsi banka hesabına 45 bin lira göndermesini istediği yönündeki iddia üzerine başlatıldı. Bunun üzerine S.E.'nin 1 Ağustos 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasındaki banka hesap hareketleri mercek altına alındı.

51 HASTADAN 2,6 MİLYON LİRA HAKSIZ MENFAAT

Yapılan incelemelerde, doktorun hastaneye muayene amacıyla başvuran ve gerekli ücretleri hastane veznesine yatıran, ameliyat masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan 51 hastadan, ameliyatlarını kendisinin gerçekleştirmesi karşılığında 22 bin ile 195 bin lira arasında değişen tutarlarda para talep ettiği belirlendi. Söz konusu ödemelerin banka EFT kayıtlarıyla belgelendiği, hastalara ödeme yapmamaları halinde ameliyatlarının asistan hekimlerce gerçekleştirileceğinin söylendiği öne sürüldü. Banka kayıtlarına göre, 51 ayrı eylem kapsamında toplam 2 milyon 649 bin 500 lira haksız menfaat elde edildiği, elden ve nakit alındığı değerlendirilen tutarların ise bu miktara dahil olmadığı kaydedildi. Ayrıca doktorun, soruşturma kapsamında tespit edilen 30 suçtan zarar gören kişiyle bu şekilde irtibat kurduğu belirlendi.

"İCBAR SURETİYLE İRTİKAP" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(AA)