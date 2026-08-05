Ameliyatta akılalmaz hata! Doktor bağırsak yerine yanlış organı dikince hayatı kabusa döndü

İngiltere'nin Greater Manchester bölgesindeki Royal Oldham Hastanesi'nde görev yapan cerrah Dr. Yasser Adly Abdel Rahman, gerçekleştirdiği acil bağırsak kanseri ameliyatında yaptığı ağır cerrahi hata nedeniyle meslekten men edildi.

Tıbbi uygulamaları inceleyen kurulun dosyasına göre, doktor ve birlikte ameliyatı gerçekleştiren ekip arkadaşı, hastanın sindirim sisteminin devamlılığını sağlamak amacıyla ince bağırsak ile mide arasında sıra dışı bir bağlantı oluşturdu. Ancak operasyon sırasında bağırsağın yanlış bölümü mideye dikildi. Uzmanlara göre bu hata, bağırsak içeriğinin ilerlemek yerine sürekli mideye geri dönmesine neden olan kapalı bir döngü oluşturdu.

HAFTALARCA ŞİKAYET ETTİ AMA...

Ameliyatın ardından hasta haftalar boyunca şiddetli karın ağrısı, kusma ve bağırsak hareketlerinin tamamen durması gibi ciddi şikayetler yaşadı. Buna rağmen mahkemede ifade veren bir hemşire, Dr. Rahman'ın hastaya ve ailesine "Tüm belirtiler bağırsakların yakında çalışacağını gösteriyor" diyerek endişeleri yatıştırmaya çalıştığını anlattı.

"YAŞAMLA BAĞDAŞMAYAN BİR OPERASYON"

Yaklaşık bir ay sonra ailenin ısrarlı şikayetleri üzerine hastayı devralan kolorektal cerrah Dr. Anthony Rate, yapılan kritik hatayı fark ederek acil düzeltme ameliyatı gerçekleştirdi. Uzman tanık David Blower, mahkemede verdiği ifadede, "Dr. Rate müdahale etmeseydi hasta ameliyat sonrası dönemde hayatını kaybedecekti" dedi.

Blower ayrıca ilk operasyonda uygulanan yöntemin "son derece sıra dışı" olduğunu belirterek, "Bu operasyon en iyi ihtimalle tuhaf olarak tanımlanabilir ve yaşamla bağdaşmayan bir cerrahi girişimdi" değerlendirmesinde bulundu.

DOKTOR MESLEKTEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatı boyunca hakkında hiçbir şikayet olmadığını savunan Dr. Rahman ise kendisine karşı "cadı avı" yürütüldüğünü öne sürdü. Ancak kurul, doktorun hastaya yaşattığı mağduriyet nedeniyle pişmanlık göstermediğini, empati kurmadığını ve özür dilemediğini belirterek görevden çıkarılmasına ve derhal meslekten uzaklaştırılmasına karar verdi. Olası itiraz süreci sonuçlanıncaya kadar da görev yapması yasaklandı.