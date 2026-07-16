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Halk TV Türkiye Özel gereksinimli çocuk oyun alanına alınmadı! Anne ayrımcılığa isyan etti

Özel gereksinimli çocuk oyun alanına alınmadı! Anne ayrımcılığa isyan etti

Esenyurt'ta bir AVM'deki çocuk oyun alanında yaşandığı öne sürülen olay sosyal medyada gündem oldu. Özel gereksinimli çocuğunun oyun alanına alınmadığını iddia eden anne ile görevli arasında tartışma yaşandı.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanında yaşandığı öne sürülen olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özel gereksinimli çocuğunun oyun alanına alınmadığını iddia eden bir anne ile görevli arasında tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre anne, özel gereksinimli çocuğunun oyun alanına alınmadığını öne sürerek görevliye tepki gösterdi. Görüntülerde çevrede bulunanlara seslenen anne, "Bu kadın benim çocuğumu özel çocuk olduğu için içeri almıyor. Niye engelliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimli çocuk oyun alanına alınmadı! Anne ayrımcılığa isyan etti - Resim : 1

Görevlinin iddiaları reddetmesi üzerine anne, "Benim çocuğum özel gereksinimli" diyerek tepkisini sürdürdü. Oyun alanının boş olduğu görülen görüntülerde anne, görevlinin çocuğunu bilinçli olarak içeri almadığını iddia ederek duruma itiraz etti.

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TELEFONA VURDU!

Tartışmanın ilerleyen anlarında görevlinin kameraya müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çocuk Esenyurt AVM
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