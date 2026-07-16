Özel gereksinimli çocuk oyun alanına alınmadı! Anne ayrımcılığa isyan etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanında yaşandığı öne sürülen olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özel gereksinimli çocuğunun oyun alanına alınmadığını iddia eden bir anne ile görevli arasında tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre anne, özel gereksinimli çocuğunun oyun alanına alınmadığını öne sürerek görevliye tepki gösterdi. Görüntülerde çevrede bulunanlara seslenen anne, "Bu kadın benim çocuğumu özel çocuk olduğu için içeri almıyor. Niye engelliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Görevlinin iddiaları reddetmesi üzerine anne, "Benim çocuğum özel gereksinimli" diyerek tepkisini sürdürdü. Oyun alanının boş olduğu görülen görüntülerde anne, görevlinin çocuğunu bilinçli olarak içeri almadığını iddia ederek duruma itiraz etti.

TELEFONA VURDU!

Tartışmanın ilerleyen anlarında görevlinin kameraya müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.