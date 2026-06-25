Engelli yolcunun talebine şoförden tepki çeken yanıt: Ben senin hizmetçin miyim?

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde özel halk otobüsüne binmek isteyen ortopedik engelli Salih Kara ile şoför arasında yaşanan tartışma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tekerlekli sandalyesiyle durağa gelen Kara’nın engelli rampasının açılması talebine "Ben senin hizmetçin miyim?" diye yanıt veren şoförün kullandığı ifadeler tepki çekerken, olayla ilgili idari ve yasal süreç başlatıldı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan olayda, yüzde 87 oranında ağır engelli olduğunu belirten 37 yaşındaki Salih Kara, tekerlekli sandalyesiyle özel halk otobüsüne binmek istedi. Kara, otobüs şoföründen engelli rampasını açmasını talep etti ancak şoför, yanında refakatçi bulunmadığı gerekçesiyle bu isteği yerine getirmedi.

Taraflar arasında başlayan tartışma sırasında Kara, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde şoförün, "Niye afra tavra yapıyorsun? Ben senin hizmetçin miyim ya niye telefonla çekiyorsun? Refakatçi gelmeden almak yasak. İstediğin yere yaz" sözleri yer aldı. Tartışmanın ardından otobüse binemeyen Kara bölgeden ayrıldı ve görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

BAŞKAN: BİZ BU HALKIN HİZMETÇİSİYİZ

Kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Olayın gündem olmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öntürk özür dileyerek, halka hizmet anlayışına aykırı davranışların kabul edilemeyeceğini vurguladı. Öntürk, “Evet, biz bu halkın hizmetçisiyiz. Vatandaşımızdan özel halk otobüsü şoförü adına özür dilerim. Tekrarı olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hatay halkına hizmeti sindiremeyenin belediyemizde işi yok” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olayı anlatan Salih Kara, daha önce ilçedeki toplu taşıma sürücüleriyle herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, hastaneden dönerken bu durumla karşılaştığını söyledi. Şoförün kendisine sert ve tehditkar bir üslupla yaklaştığını öne süren Kara, hukuki yollara başvuracağını ifade etti. Tazminat davası açmayı planladığını belirten Kara, davayı kazanması halinde elde edeceği geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı. (DHA)