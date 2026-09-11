Özel AKP'nin Üsküdar hamlesine sert tepki gösterdi: Adamlar şantaj baskı tehdit ile seçim aldılar

Üsküdar Belediyesi'nin AKP'ye geçmesinin ardından YENİ Partili Özgür Çelik'in 'mecli üyelerini tehdit' iddialarına soruşturma açılmış ve son olarak Çelik bugün ifadeye çağrıldı. Seçimden önce yapılan operasyonlar ile CHP'li iki üye tutuklandı ve 4 üye de AKP'ye transfer edildi. Duruma sert tepki gösteren isimlerden birisi de YENİ Parti lideri Özgür Özel oldu.

Üsküdar'ı gündemde tutmaya hazır olduklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Özel, "Adamlar şantaj baskı tehdit ile seçim aldılar" dedi. Özel sözlerinin devamında Transfer olan meclis üyelerinin neden parti değiştirdiklerini kendilerinin anlattıklarını ve durumun çok vahim olduğunu söyledi.

KRİTİK AÇIKLAMALAR

Nefes'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, Üsküdar’daki seçimlerle yeterince ilgilenmedikleri eleştirilerine de yanıt verdi. Zeyrek, Özel ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözler ile anlattı:

"CHP lideri Özgür Özel’i dün telefonla aradım. Kendisi Kars’a inip Ardahan’a geçiyormuş. Tam ben aradığım sırada doğup büyüdüğüm Susuz ilçesine giriyorlarmış.

Yanındaki üç arkadaşına “Burazı Deniz Zeyrek’in ilçesi değil mi” diye sorduğunda telefonunun ekranında benim ismimi görmüş.

Espriyle “Kars’ta, hele hele susuzda kuş uçsa duyarız” dedim.

Hemşerilerimle biraz fazla vakit geçirsin diye telefonda çok fazla tutmak istemediğim için doğrudan konuya girdim. Aklımda Üsküdar Belediyesi’ndeki seçimlerle Mansur Yavaş konusu vardı.

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Önce Üsküdar meselesini sordum. Şu yanıtı verdi:

“Üsküdar’ı gündemde tutuyoruz. Tutmaya devam edeceğiz. Cumartesi Üsküdar’da miting yapacağız. Biz suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken savcı resen harekete geçmiş. Onlar da İl Başkanımız Özgür Çelik’ten şikayetçi olmuş. Suç duyurumuzda dosyanın birleştirilmesini de istedik.”

Özel’e “Üsküdar’daki seçimlerle yeterince ilgilenmediğiniz eleştirisi var” dedim. O öyle olmadığını söyledi. Devamında şu bilgileri paylaştı:

“14 Milletvekilimiz oradaydı. AK Parti’den 4 milletvekili vardı. İstanbul Valisi bizi oraya sokmamak için elinden geleni yaptı. Girişi çıkışı kapattılar. ‘Sadece grubu olan partileri alacağız’ dedi, biz grup oluşturduk. Bu defa kimseyi almayacaklarını söylediler. Sadece milletvekilleri girebildi. Onları da balkondan izlettiler. Bir partinin genel başkanının belediye meclisi seçimlerine gitmesi de doğru olmazdı.”

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Özgür Özel, AK Parti’nin meclis üyelerini futbolcu transfer eder gibi kaçırdığını anımsatarak şöyle konuştu:

“Adamlar şantaj baskı tehdit ile seçim aldılar. Transfer ettikleri dört meclis üyesini İstanbul dışında Şile’de Sapanca’da otellerde polis korumasında tuttular. Transfer olan meclis üyelerinin bizzat kendileri anlatmış neden parti değiştirdiklerini. Hepsi çok vahim.”