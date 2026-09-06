Özbek gelini nasıl bulduklarını damat düğün öncesi anlatmış! Bu videodan 3 gün sonra 20 çeyrekle kaçtı

Muğla’nın Milas ilçesinde üç gün üç gece süren düğünün ardından yaşanan ziynet eşyası tartışmasının tarafları Mamura Burkhonova ile Mustafa Ateşoğlu’nun düğün öncesi verdiği röportaj ortaya çıktı. Ateşoğlu, Özbekistanlı eşiyle nasıl tanıştıklarını anlatırken Burkhonova, Türk geleneklerine göre düğün yapmayı kendisinin istediğini söyledi. Düğünden sonra kaçan Burkhonova, 20 çeyrek altını aldığını da itiraf etti.

BABASININ ARKADAŞI ARACILIK ETMİŞ

Bodrum Sokak TV'den Fatih Bozoğlu'na düğün öncesi konuşan; Damat Mustafa Ateşoğlu, röportajda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunu olduğunu ve belediyede çalıştığını belirtti. Burkhonova ile babasının yakın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştıklarını anlatan Ateşoğlu, şunları söyledi:

“Ben damat Mustafa Ateşoğlu. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü okudum. Şu anda belediyede çalışıyorum. Babamın çok yakın bir arkadaşı var, dostu var. O annesiyle tanıştı. Anneyi tanıdıktan sonra, aileyi tanıdıktan sonra işte kızının fotoğrafını gördü. Yakın arkadaşı da görünce tam bana uygun olduğunu gördü, öylece tanıştık.”

Ateşoğlu, muhabirin ne kadar süredir tanıştıkları yönündeki sorusuna, “7 aydan beri” yanıtını verdi.

ÖZBEK DÜĞÜNÜ YAPMAK İSTEMEDİ

Mamura Burkhonova ise düğünün Türk geleneklerine göre düzenlendiğini söyledi. Özbek düğünü yapmayı kendisinin istemediğini belirten Burkhonova, “Özbekistanlıyım aslen, Özbek. Bugün Milas Çomakdağ köyünde eşim Mustafa ve bana düğünümüz Türk örf adetlerine göre güzel düğünümüz başlandı bugün. Düğünümüz üç gün sabaha kadar devam etti. Özbek düğünü yapmadık. Ben istemedim, kendim istemedim. Neden? Burada üç gün düğün, ondan istemedim” dedi.

Burkhonova, eğitim durumuna ilişkin sorulara da “Evet evet, okumuşum ben” ve “Pedagojik okul, evet” yanıtlarını verdi.

DÜĞÜN ÜÇ GÜN ÜÇ GECE SÜRDÜ

Çiftin Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yapılan düğünü üç gün üç gece sürdü. Organizasyon kapsamında geleneksel gece yağlı güreşleri de düzenlendi. Çok sayıda başpehlivanın katıldığı güreşlerin madalyasını da gelin Burkhonova verdi.

Düğünün toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü. Yalnızca yağlı güreş organizasyonu için 1 milyon 500 bin lira harcandığı belirtildi.

20 ÇEYREK ALTIN VE 226 BİN LİRAYI ALDIĞINI KABUL ETTİ

Düğünün ardından Mustafa Ateşoğlu, eşinin ziynet eşyaları, nakit para ve cep telefonuyla evden ayrıldığını ileri sürerek polise başvurdu. İlk açıklamalarda kayıp altınların değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu iddia edildi.

Mamura Burkhonova ise ertesi gün kendi imkânlarıyla polis merkezine giderek ifade verdi. Hakkındaki iddiaları reddeden Burkhonova, yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını kabul etti. Diğer ziynet eşyalarının kayınpederi Mehmet Ateşoğlu’nda bulunduğunu savundu ve bazı yazışmaları soruşturma dosyasına sundu.

Burkhonova ayrıca eşi ile kayınpederinin kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunduğunu iddia ederek iki isimden şikâyetçi oldu. Tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.