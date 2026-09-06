Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu

Muğla’nın Milas ilçesinde üç gün üç gece süren düğünün ardından ziynet eşyaları nedeniyle karşılıklı şikâyette bulunuldu. Altınları götürmekle suçlanan Mamura Burkhonova, iddiaları reddederek eşi ve kayınpederinden şikâyetçi oldu. Burkhonova, 20 çeyrek altın ve 226 bin lirayı aldığını kabul etti.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Ateşoğlu ile Özbekistan asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhonova, aracılar vasıtasıyla tanıştı. Çift, nişanın ardından 19 Ağustos’ta evlendi.

Yörük kültürünün yaşatıldığı mahallede düğün üç gün üç gece sürdü. Organizasyon kapsamında yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşleri de düzenlendi.

BAŞPEHLİVANLAR GÖSTERİ YAPTI

Güreşlere Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.

Finalde Yalçın Üncül’ü mağlup eden Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu. Aktürk’ün madalyasını gelin Mamura Burkhonova verdi.

Düğünün toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü. Mustafa Ateşoğlu, organizasyon için yapılan harcamalara ilişkin, "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için bir milyon 500 bin lira harcadım. Savcılığa şikayetimizi yaptık. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun gururumun peşindeyim" dedi.

ATEŞOĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU

Mustafa Ateşoğlu, 3 Eylül 2026’da polise başvurarak eşinin düğünde takılan ziynet eşyaları, nakit para ve cep telefonuyla evden ayrıldığını ileri sürdü.

İlk açıklamalarda kayıp altınların değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Polise yapılan başvuruda ise yaklaşık 3 milyon liralık ziynet eşyası, 300 bin lira nakit para ve iPhone 15 marka cep telefonunun götürüldüğü iddia edildi.

Şikâyetin ardından polis ekipleri Burkhonova’ya ulaşmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, otobüs ve otel kayıtlarında genç kadının adına rastlanmadı.

KENDİ İFADE VERDİ KOCASI VE KAYINPEDERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mamura Burkhonova, 4 Eylül günü saat 13.30 sıralarında kendi imkânlarıyla polis merkezine giderek ifade verdi.

Burkhonova, ziynet eşyalarından yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını söyledi. Diğer altınların kayınpederi Mehmet Ateşoğlu’nda bulunduğunu ileri süren Burkhonova, bu iddiasını desteklediğini belirttiği yazışmaları da soruşturma dosyasına sundu.

Cep telefonunun eşi tarafından kullanımına verildiğini savunan Burkhonova, Mustafa Ateşoğlu ile kayınpederi Mehmet Ateşoğlu’nun kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunduğunu iddia etti. Burkhonova da iki isimden şikâyetçi oldu.

Tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Burkhonova’nın ifadesinin ardından dosyanın tamamlanarak savcılığa gönderileceği öğrenildi.