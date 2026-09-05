Türkiye bu düğünü konuşuyor! Yağlı güreşli 3 günlük düğün sonrası gelin kaçtı, 5 milyon TL’lik altın yok oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir düğünle başlayan olay, karşılıklı suçlamaların yaşandığı bir soruşturmaya dönüştü. Ateşoğlu ailesinin oğlu Mustafa Ateşoğlu ile Özbekistan asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova'nın evliliğinin ardından yaşananlar aileyi adli sürece taşıdı.

Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan aile, oğulları Mustafa'nın Burkhanova ile evlenmesi için tanıdıklar aracılığıyla genç kadınla tanışmasını sağladı. Tanışmanın ardından nişanlanan çift, 19 Ağustos'ta dünyaevine girdi.

Yörük kültürünün geleneklerinin yaşatıldığı mahallede düğün de oldukça gösterişli oldu. Üç gün üç gece devam eden düğünde, bölgede yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen gece yağlı güreşleri de düzenlendi. Organizasyona Kırkpınar'dan tanınmış başpehlivanların da katıldığı belirtildi.

Ancak düğünün ardından aile için bambaşka bir süreç başladı.

GELİN ORTADAN KAYBOLDU, ALTINLAR DA BULUNAMADI

Sabah'ın haberine göre, Burkhanova'ya düğünden sonra ulaşmak mümkün olmadı. Gelinin kayıp olduğunu düşünen aile evde yaptıkları kontrolde, düğünde takılan ziynetlerin de yerinde olmadığını fark etti.

Aile, altınların toplam değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine konu Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşındı.

Mustafa Ateşoğlu da 3 Eylül'de polise başvurarak, yaklaşık bir hafta önce evlendiği eşinin bilgisi dışında yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını, 300 bin lira nakit parayı ve iPhone 15 marka cep telefonunu götürdüğünü iddia etti.

Ailenin bir başka dikkat çeken iddiası ise düğün organizasyonu için yapılan harcamaydı. Mustafa Ateşoğlu'nun babası Mehmet Ateşoğlu, yalnızca düğündeki yağlı güreş organizasyonu için yaklaşık 1 milyon 500 bin lira harcadığını söyledi.

Mehmet Ateşoğlu, yaşananların ardından yaptığı açıklamada maddi kayıptan çok itibarının peşinde olduğunu belirterek, "Giden paranın peşinde değilim. Onurumun, gururumun peşindeyim" dedi.

KAYIP GELİN ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında polis ekipleri Burkhanova'nın bulunması ve ziynetlerin akıbetinin belirlenmesi için çalışma yürüttü. Burkhanovapolis merkezine giderek ifade verdi.

Burkhanova, kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi. Genç kadın, ziynetlerden yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lira aldığını, diğer altınların ise kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nda bulunduğunu öne sürdü.

Cep telefonu konusunda da farklı bir açıklama yapan Burkhanova, iPhone 15'in eşi Mustafa Ateşoğlu tarafından kendi kullanımına verildiğini savundu.

Bununla da yetinmeyen Burkhanova, eşi Mustafa Ateşoğlu ile kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nun kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunduğunu ileri sürerek iki isim hakkında şikayetçi oldu.