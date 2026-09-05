Düğünde drift ve makasın acısı fena çıktı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan 'Düğün konvoyunda makas atan ve trafikte tehlike yaratan araçlar' görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede olayın Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana geldiği belirlendi.

Ekipler, görüntülerde yer alan 3 araç ile sürücülerinin kimliklerini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında B.Y., B.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Sürücülerin araçları otoparka çekilerek trafikten menedildi. 3 sürücüye; “drift atmak, muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkmak, saygısızca araç sürerek trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından toplam 149 bin TL idari para cezası uygulandı.

Drift atan sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)