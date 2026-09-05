Düğününe saatler kalmıştı! Kahreden motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Burdur'da yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Bugün düğününü yapmaya hazırlanan İsmail Arpağ (26), gece saatlerinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Arpağ'ın ölüm haberi yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta meydana geldi. İsmail Arpağ yönetimindeki 15 AEN 793 plakalı motosiklet, sokakta park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Arpağ, yola düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Arpağ, ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Arpağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arpağ'ın bugün akşam saatlerinde düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi. Düğün hazırlığı yaptığı sırada meydana gelen kaza, Arpağ'ın ailesi ve yakınlarında büyük üzüntüye neden oldu.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi için inceleme başlattı.