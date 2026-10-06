Oyuncak tabancayla kuyumcu bastı! Kovalanınca arkasına bakmadan kaçtı

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Pınar Bulvarı üzerinde, esnafın henüz güne başladığı sabah saatlerinde yaşandı. Kapüşonunu başına geçirip yüzünü maskeyle gizleyen bir kişi, hedef olarak seçtiği kuyumcu dükkanına rahat tavırlarla girdi. Yanında getirdiği poşetin içinden 'tabancasını' çıkaran şüpheli, tezgahın arkasında duran kadın çalışana silahı doğrultarak filmleri aratmayan o cümleyi kurdu: "Bu bir soygundur!"

Şüpheli altınları poşete doldurmasını beklerken, dükkandaki tüm hesapları altüst eden bir tepkiyle karşılaştı.

"NE SOYGUNU YA"

Karşısında silah doğrultulmuş olan kadın çalışan, bir yandan "Ne soygunu ya" diyerek şaşkınlığını ve tepkisini dile getirdi, diğer yandan da tezgahın altına uzanıp güvenlik alarmının düğmesine bastı.

Kurguladığı soygun planı saniyeler içinde çöken ve alarm sesinin çalmasıyla paniğe kapılan şüpheli, arkasına bile bakmadan kapıya yöneldi. Çalışanın bir süre peşinden koştuğu şüpheli, bulvardan ara sokaklara dalarak izini kaybettirmeyi başardı. Yaşanan olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemede, çalışan kadına doğrultulan namlunun aslında bir oyuncak tabanca olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)