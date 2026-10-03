Kuyumcuyu soymaya geldi, kandırılıp kaçtı: Çalışanın akılalmaz hamlesi

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde kuyumcu soymaya çalışan N.T., çalışanı silah benzeri bir nesneyle tehdit ederek tezgahtaki altınları poşete doldurmasını istedi. Ancak kuyumcu çalışanı paniğe kapılmak yerine soğukkanlı davranarak gerçek altınları vermedi. Poşete 20 imitasyon bilezik koyan çalışan, bunları şüpheliye teslim etti.

ÇALIŞANDAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Olay, 2 Ekim günü saat 15.25 sıralarında Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Siyah kapüşonla kuyumcuya giren N.T., elindeki silah benzeri nesneyi kullanarak çalışanı tehdit etti. Şüpheli, tezgahta bulunan altınların poşete doldurulmasını istedi.

Çalışan ise soyguncunun beklemediği bir hamle yaptı. Gerçek altınları vermek yerine 20 imitasyon bileziği poşete doldurdu ve şüpheliye teslim etti. Poşette gerçek altınların bulunduğunu düşünen N.T., kuyumcudan çıkarak yaya şekilde kaçtı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, kuyumcunun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin iş yerine geliş ve kaçış güzergahları üzerinde çalışma yaptı.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda soygun girişimini gerçekleştiren kişinin N.T. olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler şüphelinin izini sürmeye başladı.

Polisin yürüttüğü takip kısa süre sonra sonuç verdi. Ancak ekipler N.T.’yi ilk kuyumcuda değil, başka bir kuyumcunun içerisinde buldu.

İKİNCİ KUYUMCUDA KISKIVRAK YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, N.T.’nin bulunduğu kuyumcuya operasyon düzenledi. İş yerine giren polisler şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

N.T.’nin yakalanma anları da kuyumcunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kuyumcunun içerisinde bulunduğu sırada Gasp Büro ekiplerinin iş yerine girdiği ve kısa süre içerisinde müdahale ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdiği görülüyor.

Böylece N.T.’nin ilk kuyumcudaki soygun girişimi ve polis ekiplerince başka bir kuyumcuda yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan N.T., işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adli makamlara sevk edildi.