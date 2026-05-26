Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Otogarda unutulan çantadan 3,5 milyonluk altın çıktı!

Otogarda unutulan çantadan 3,5 milyonluk altın çıktı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çantadan yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çıktı. Kısa sürede sahipleri tespit edilen çanta, ekipler tarafından teslim edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Otogarda unutulan çantadan 3,5 milyonluk altın çıktı!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası bulunduğu tespit edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENDİ

Polis ekipleri, terminalde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Otogarda unutulan çantadan 3,5 milyonluk altın çıktı! - Resim : 2

Bayram arefesi kahreden kaza! Takla atan otomobilden sağ çıkamadıBayram arefesi kahreden kaza! Takla atan otomobilden sağ çıkamadı

ÇANTANIN SAHİPLERİ BULUNDU

Yaklaşık bir saat süren araştırmanın sonucunda içerisinde 3,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çantanın sahipleri bulunarak teslim edildi.

Çantayı alan karı-kocanın daha sonra otobüsle Erzurum'a hareket ettiği öğrenildi. (AA)

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 15 yaşındaki genç hayatını kaybettiMotosiklet ile otomobil çarpıştı: 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Otobüs
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro