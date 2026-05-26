Otogarda unutulan çantadan 3,5 milyonluk altın çıktı!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası bulunduğu tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENDİ

Polis ekipleri, terminalde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

ÇANTANIN SAHİPLERİ BULUNDU

Yaklaşık bir saat süren araştırmanın sonucunda içerisinde 3,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çantanın sahipleri bulunarak teslim edildi.

Çantayı alan karı-kocanın daha sonra otobüsle Erzurum'a hareket ettiği öğrenildi. (AA)