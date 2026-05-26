Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosiklette bulunan 15 yaşındaki Araz İzgün hayatını kaybetti, 14 yaşındaki arkadaşı yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir ailenin bayram sevincini yasa çevirdi. Kavşakta otomobille çarpışan motosikleti kullanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Araz İzgün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki arkadaşı ise yaralı olarak tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 260 Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Araz İzgün yönetimindeki 45 AOA 335 plakalı motosiklet, kavşakta O.I. idaresindeki 45 ACA 101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki çocuk yola savruldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar ambulansla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Araz İzgün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü O.I. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

