Bayram arefesinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. Takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Bayram arefesi kahreden kaza! Takla atan otomobilden sağ çıkamadı

Kurban Bayramı arefesinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eroğlan Mahallesi, 9092 Sokak'ta meydana geldi. Edremit'ten Akçay yönüne giderken S.İ.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, savrulup takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücü S.İ. ile İ.İ. araçta sıkışırken, diğer 2 kişi ise kendi imkanları ile çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Bu kişilerden İ.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İ.İ.'nin cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. (DHA)

