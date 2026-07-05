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Halk TV Türkiye Osman Bektaş'tan deprem sonrası uyarı! "Gerilim bitmedi, o fay hattına dikkat"

Osman Bektaş'tan deprem sonrası uyarı! "Gerilim bitmedi, o fay hattına dikkat"

AFAD verilerine göre Akdeniz Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerbilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik gerilimin sönmediğini belirterek Simav Gediz fay zonlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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Osman Bektaş'tan deprem sonrası uyarı! "Gerilim bitmedi, o fay hattına dikkat"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz açıklarında bir sarsıntı kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 155 km mesafede meydana gelen 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Akdeniz kıyılarında son günlerde giderek artan sismik hareketlilik dikkat çekti.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA YAŞANMIŞTI

Kısa bir süre önce, 2 Temmuz tarihinde yine Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Meydana gelen bu son sarsıntının önceki büyük depremin olağan bir artçısı olup olmadığı tartışılırken, yerbilimcilerden Prof. Dr. Osman Bektaş'tan önemli değerlendirmeler geldi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ'TAN FAY ZONU UYARISI

Bölgede yaşanan bu depremleri inceleyen yerbilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sürecin takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Peş peşe gelen sarsıntıların ciddiyetini belirten Bektaş, Akdeniz'deki sismik gerilimin henüz ortadan kalkmadığını ifade etti. Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"5.3'ün ardından 4.1: Akdeniz'de gerilim henüz sönmedi, süreç yakından izlenmeli. Datça Muğla açıklarındakı birkaç gün önce başlayan depremsellik artçılar ile sürüyor. Güneybatı Egeye, Simav Gediz Fay Zonlarına dikkat."

Osman Bektaş'tan deprem sonrası uyarı! "Gerilim bitmedi, o fay hattına dikkat" - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Deprem AFAD
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