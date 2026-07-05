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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 11.10'da Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'nın Datça ilçesine 155,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen sarsıntının yerin 21,72 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.

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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de saat 11.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre, bugün saat 11.10 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.

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DATÇA AÇIKLARINDA HAREKETLİLİK

Meydana gelen sarsıntının merkez üssü netleşti. AFAD verilerine göre sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 155,63 kilometre uzaklıkta, açık denizde gerçekleşti. Deprem 21,72 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deniz yüzeyinin oldukça altında gerçekleşen bu derin sarsıntının ardından, kıyı şeritlerinde herhangi bir olumsuz durum ya da hasar ihbarı bildirilmedi.

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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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