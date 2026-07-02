Akdeniz açıklarındaki deprem, gerilimin son halkası çıktı: "Yeniden aktifleşti" diyerek açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın paylaştığı resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 5.3 olarak ölçüldü. Akdeniz açıklarındaki depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin sismik aktivitenin yeni bir halkası olduğunu belirtirken bu tablonun Güneybatı Anadolu – Helenik Yay tektonik sisteminde gerilmenin yeniden aktiflendiğini gösterebileceğini söyledi.

"YENİDEN AKTİFLEŞTİ" DİYEREK AÇIKLADI

Prof. Dr. Osman Bektaş, Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

"Son bir ayda Helenik Yay olağanın üzerinde hareketli" diyen Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"5,3 AKDENİZ DEPREMİNE DİKKAT

Bugünkü Datça açıkları Mw 5.3 depremi de bu sismik aktivitenin yeni bir halkası. Bu tablo, Güneybatı Anadolu –Helenik Yay tektonik sisteminde gerilmenin yeniden aktiflendiğini gösterebilir."

DEPREMDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Ev, iş yeri ve okul için bir deprem acil durum planı hazırlayın.

Aile bireyleriyle toplanma alanı ve iletişim yöntemlerini belirleyin.

Dolap, kitaplık, raf, şofben ve beyaz eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları yüksek raflardan indirerek daha güvenli yerlere yerleştirin.

Acil durum çantası hazırlayın; su, gıda, ilaç, el feneri, düdük ve powerbank bulundurun.

Bina dayanıklılığı konusunda uzmanlardan destek alarak yapının risk durumunu öğrenin.

Gaz, su ve elektrik vanalarının yerini öğrenin ve nasıl kapatılacağını bilin.