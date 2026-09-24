Osman Bektaş'tan deprem sonrası dikkat çeken soru: Baraj suyu fayları tetikliyor mu?

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5.4, Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak açıkladı. Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Elazığ ve Mardin'de de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar panikle açık alanlara çıktı.

BEKTAŞ'TAN "SİSMİSİTE GÜNEYE Mİ GÖÇÜYOR?" SORUSU

Osman Bektaş, yaptığı değerlendirmede Kandilli'nin M4'ten büyük depremlerin dağılımına dikkat çekti.

Bektaş, Atatürk Barajı-Bozova grabeni çevresindeki kuzeyde yer alan deprem kümesinin güneyinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirterek, bu görünümün sismisitenin Şanlıurfa yönüne doğru ilerlediği ihtimalini düşündürdüğünü ifade etti.

"BARAJ SUYU AKTİF FAYLARI TETİKLİYOR MU?"

Bektaş, değerlendirmesinde bölgedeki deprem aktivitesinin Atatürk Barajı'nın 1990'da su tutmasından önce ve sonra nasıl değiştiğinin önemli bir soru olduğunu belirtti.

Deprem bilimci Bektaş, "Baraj suyu bölge aktif faylarını tetikliyor mu?" sorusunu gündeme getirerek Bozova-Atatürk Barajı-Şanlıurfa hattının bu açıdan önemli bir doğal laboratuvar olduğunu ifade etti.