Şanlıurfa depremi sonrası uzmanlardan peş peşe açıklama: Daha büyük bir depremin habercisi mi?

Şanlıurfa bu sabah meydana gelen depremle sarsıldı. Merkez üssü Karaköprü olarak açıklanan 5,4 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre kentlerde de hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlarda "Bu deprem daha büyük bir depremin habercisi mi?" endişesi oluşurken, deprem uzmanları ilk değerlendirmelerini yaptı.

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Şanlıurfa depreminin niteliğine dikkat çekti. Prof. Dr. Süleyman Pampal ise bölgedeki Bozova Fayı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Osman Bektaş, Şanlıurfa'da meydana gelen depremi "levha içi deprem" olarak değerlendirdi.

Bektaş, depremin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu deprem, ana levha sınırından uzakta gelişen bir levha içi deprem niteliğinde değerlendirilebilir."

Levha içerisindeki fayların da aktif olabileceğini belirten Bektaş, bu fayların yıkıcı depremler üretebileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Bektaş, değerlendirmesinde özellikle deprem tehlikesinin yalnızca büyük fay hatları üzerinden ele alınmaması gerektiğini vurguladı. Bektaş, "Levha içindeki faylar da aktif olabilir ve yıkıcı depremler üretebilir. Bu nedenle deprem tehlikesini yalnızca büyük faylarla sınırlamamak gerekir" dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, Şanlıurfa'daki sarsıntının ardından vatandaşlara panik yerine hazırlık çağrısı yaptı.

"BU TÜRDEN DEPREMLERİ HER ZAMAN BEKLERİZ"

Prof. Dr. Süleyman Pampal da Şanlıurfa'daki depremi CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Pampal, meydana gelen sarsıntının bölge açısından tamamen beklenmedik bir gelişme olmadığını söyledi.

Pampal, "Burada bu türden depremleri her zaman bekleriz. Bizim için sürpriz değil. Bundan sonra da olursa o da sürpriz sayılmamalı" dedi.

Pampal, bölgedeki depremlerin özelliklerine ilişkin ise kısa sürede meydana gelebilecek hasarlara dikkat çekti: "Türkiye'nin tüm depremleri 7-8 km derinliğe sahip, dar alanda yıkıcılığı olabilecek depremler."

Şanlıurfa ve çevresindeki yapı stokunun da önem taşıdığını belirten Pampal, özellikle kırsal bölgelerde hasar ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

"BOZOVA FAYI BÜYÜK DEPREMLER ÜRETEBİLİR"

Pampal'ın açıklamalarında dikkat çeken başlıklardan biri ise Bozova Fayı oldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin bulunduğu bölgedeki fay hattına ilişkin konuşan Pampal, bu fayın aktif ve deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Pampal, Bozova Fayı için şu ifadeleri kullandı:

"Bu Bozova fayı oldukça büyük deprem üretme potansiyeli olan aktif bir fay."

Pampal ayrıca bölgede daha büyük depremlerin meydana gelme ihtimalinin tamamen dışlanamayacağını ancak bunun zamanının öngörülemeyeceğini belirtti.

Pampal, Şanlıurfa'daki 5,4'lük depremin ardından özellikle vatandaşların merak ettiği "daha büyük deprem olacak mı?" sorusuna ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Pampal, mevcut depremin doğrudan başka bir büyük depremi tetikleyeceği şeklinde bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu türden depremler olacak. Bu depremin başka bir depremi söz konusu olmaz. Ancak bölge sismik bakımdan aktif ve yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip."

"ARAP LEVHASI ENERJİ BİRİKTİRİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"Şanlıurfa-Pınarbaşı-Urfa’da 5,8 deprem oldu. Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi, Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına çok yakın. Geçmiş olsun."