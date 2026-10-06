Osman Bektaş Trabzon'u “buzdağının görünen yüzü” diyerek uyardı: Zemin hareketleri izlenmeli

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, aşırı yağışların ardından kentte bazı istinat yapılarında meydana gelen hasar ve göçmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sorunların yalnızca yağış miktarıyla açıklanamayacağı belirtilirken Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş da istinat duvarlarının daha büyük bir problemin görünen yüzü olabileceği uyarısında bulundu.

“YALNIZCA YAĞIŞ MİKTARIYLA AÇIKLANAMAZ”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, aşırı yağış sonrasında meydana gelen istinat duvarı göçmelerinin yalnızca yağıştan kaynaklandığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Öncelikle vurgulamak gerekir ki, bir istinat duvarının aşırı yağış sonrasında göçmüş olması, göçmenin yalnızca yağıştan kaynaklandığı anlamına gelmemektedir. Aşırı yağış doğal bir olaydır; ancak bu yağışın bir istinat yapısının göçmesine dönüşmesi, yalnızca yağış miktarını değil, suyun zemin ve yapı ile nasıl yönetildiğini de sorgulamayı gerektirir. Yağış, zeminin suya doygunluğunu artırarak boşluk suyu basınçlarının yükselmesine, drenaj koşullarının bozulmasına ve zeminin kayma dayanımının azalmasına neden olabilir. Bu etkiler, mevcut bir zayıflığı veya yetersizliği bulunan istinat yapılarında göçmeyi tetikleyebilir.” ifadelerine yer verildi.

“İSTİNAT DUVARLARI BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ”

Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İnşaat Mühendisleri Odası’nın uyarısının daha büyük bir problemin görünen yüzü olabileceğini belirtti.

Bektaş, Trabzon’un kuzeye bakan, kırıklı ve bloklu yamaçlarında zemin ve kütle hareketlerinin yeterince bilinmesi ve sürekli ölçülmesi gerektiğini ifade etti.

AYRINTILI ZEMİN ETÜDÜ VE SÜREKLİ ÖLÇÜM ÖNERİSİ

Bektaş, Trabzon’un yerleşim alanlarında ayrıntılı jeoteknik zemin etütleri, drenaj ve yeraltı suyu ölçümleri, GNSS ve inklinometre gözlemleri ile güncel InSAR uydu zaman serilerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Bu çalışmalarla kütle hareketlerinin belirlenmesine dikkat çekti.