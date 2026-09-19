Dört il sele teslim oldu! İhbar yağıyor yüzlerce ekip sahada

Dün öğleden sonra ve akşam başlayan kuvvetli sağanak, Trabzon ve Rize’de sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Niğde’de tarım arazileri zarar görürken Nevşehir’de sele kapılan otomobildeki üç kişi son anda kurtarıldı.

TRABZON’DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Trabzon’da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış, kent merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Pelitli, Havalimanı, Değirmendere, Çömlekçi ve Çukurçayır mevkilerinde sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Karadeniz Sahil Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu, bazı araçlar su içinde mahsur kaldı. Trabzon Havalimanı’nın iç ve dış hatlar terminallerine ulaşım sağlayan yolun bir bölümü de suyla kaplandı.

Gök gürültüsüyle etkili olan yağış sırasında sahil kesiminde peş peşe yıldırımlar görüldü. Kentin yüksek kesimlerindeki bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi’nde bir sitenin istinat duvarı ile yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle sekiz katlı iki blokun zemin ve birinci katlarında hasar oluştu. Binalarda yaşayanlar AFAD ekiplerince tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yüksek kesimlerde meydana gelen küçük çaplı heyelanlar bazı yollar ile tarım arazilerine zarar verdi. Ekipler riskli bölgelerde güvenlik önlemi aldı.

TİSKİ, Karayolları ve itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açtı, yollarda ve su basan yapılarda tahliye çalışması yürüttü. Trafik ekipleri de suyla kaplanan güzergâhlarda önlem aldı. Sel sularının çekilmesinin ardından Karadeniz Sahil Yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kent genelinde temizlik, onarım ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İHBAR SAYISI 144’E YÜKSELDİ

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında toplantı yapıldı.

Valilik, ilk açıklamasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 114 ihbar ulaştığını, 533 personel ile 376 aracın sahada bulunduğunu bildirdi. Sonraki açıklamada ihbar sayısının 144’e yükseldiği, yaklaşık 780 personel ile 456 aracın çalışmalara katıldığı belirtildi.

AFAD, Karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, UMKE, TİSKİ, itfaiye, emniyet, jandarma ve ilçe belediyeleri müdahale çalışmalarında görev aldı.

Valilik, gece saatlerinde yağışın doğuya ilerleyerek Arsin ve çevresinde etkisini sürdüreceğini açıklamıştı. Doğu ilçelerinde mevcut yağışa ek olarak metrekareye 50 kilograma kadar yeni yağış beklendiği bildirilmişti. Saat 22.00’den itibaren batı ilçeleri ile Ortahisar’da da metrekareye yaklaşık 50 kilogram ilave yağış öngörülmüştü.

Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları, dere yatakları ile riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

RİZE’DE DERELER TAŞTI, HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Rize’de akşam başlayan ve gece boyunca şiddetini artıran sağanak, özellikle sahil kesimindeki ilçelerde sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. İyidere’de metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış düştü. Belediye Başkanı Saffet Mete ise yağış miktarının 150 kilogramı aşmış olabileceğini söyledi.

İyidere ile Trabzon’un Of ilçesi arasındaki Karadeniz Sahil Yolu’nda su baskınları yaşandı. Bazı bölümlerde ulaşım aksadı. Menfezlerin tıkanmasıyla İyidere ilçe merkezindeki cadde ve yollar göle döndü, çok sayıda araç su içinde kaldı.

İyidere ve Pazar ilçe merkezlerinde debisi yükselen dereler taştı. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. İlçenin yüksek kesimlerinde ve çay bahçelerinde irili ufaklı heyelanlar oluştu. Toprak kaymaları nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

İyidere ilçe merkezi ile Hazar Mahallesi’nden geçen iki derenin ağızları, heyelanların taşıdığı malzemelerle kapandı. Biriken su ilçe merkezine taştı.

YEDİ EV TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, dokuz mahalle ile yedi köyde büyük hasar oluştuğunu açıkladı. Can kaybı yaşanmadığını belirten Mete, risk taşıyan yedi evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini söyledi. İlçede elektrik ve içme suyu hizmetlerinde kesinti yaşanmadığı bildirildi.

Belediye, İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik ve su tahliye çalışması başlattı. Öncelikle kapanan iki ana güzergâhın, ardından mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Rize Valiliği de yağışların yer yer kuvvetli biçimde sürdüğünü belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, yetkililerin uyarılarını izlemelerini ve riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

NİĞDE’DE TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Niğde’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Edikli, Orhanlı ve Yeşilgölcük beldelerinde sel ve su taşkınlarına neden oldu.

Sel suları özellikle ekili tarım arazilerine zarar verdi. Bazı araziler tamamen su altında kaldı. Bölgede zararın boyutunun belirlenmesi için inceleme ve hasar tespit çalışması yapılacak.

NEVŞEHİR’DE ÜÇ KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde saat 16.30 sıralarında etkili olan sağanak sele dönüştü. İçinde üç kişinin bulunduğu otomobil, köy yolunda seyir hâlindeyken sel sularına kapıldı.

Metrelerce sürüklenen araç, yol üzerindeki bir köprüye çarparak sıkıştı. Otomobilde mahsur kalan üç kişi, çevredeki köylülerin yardımıyla sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Olayda yaralanan olmadı. Köprüye sıkışan otomobilde hasar meydana geldi. (DHA, AA)