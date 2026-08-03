Orman yangını söndürmeye giden ekiplerden tünel parası istendi: Bu vatan hainliğidir

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde günlerdir devam eden orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, Göcek Tüneli'nde gişe engeliyle karşılaştı. İddiaya göre yangın söndürme araçlarından tünel geçişi için ücret talep edildi. Ücreti ödeyemeyen ekipler ise yangın bölgesine ulaşmak için kilometrelerce uzayan eski dağ yolunu kullanmak zorunda kaldı.

ORMAN YANGINI SÖNDÜRMEYE GİDEN EKİPLERDEN TÜNEL PARASI İSTENDİ

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre 27 Temmuz'da başlayan yangınlara müdahale için bölgeye gönderilen arazöz ve diğer söndürme araçları, devlet imkanlarıyla yapılan ancak özelleştirilen Göcek Tüneli'nden geçerken ücret talebiyle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre geçiş ücretini ödeyen araçların tüneli kullanmasına izin verilirken, ödeme yapamayan ekipler tünele alınmadı. Bu araçlar, yangın bölgesine ulaşabilmek için eski dağ yoluna yönlendirildi.

Yangınlarla mücadelede her dakikanın önem taşıdığına dikkat çekilirken, uygulama tepki çekti.

"BU VATAN HAİNLİĞİDİR"

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Yusuf Kurt, yangın ekiplerinden geçiş ücreti talep edildiğini doğrulayarak olayla ilgili tutanak tuttuklarını söyledi.

Kurt, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yangın ekiplerinin paralı otoyol, köprü ve tünellerden geçişinde ücret talep edildiğine ilişkin kendilerine haberler ulaştığını belirtti. Fethiye'deki olayın ise kabul edilemez olduğunu savundu.

Kurt, yangın işçilerinin canları pahasına alevlerle mücadele ettiğini belirterek, yangın bölgesine ulaşmaya çalışan ekiplerin zamana karşı yarıştığını ifade etti.

Yusuf Kurt, yangın söndürme araçlarının tünel geçişinde durdurulduğunu ve ekiplerden ödeme istendiğini belirterek sert ifadeler kullandı. Kurt, "Yangın kıyafetli işçiden tünel parası istemek kansızlık, vatan hainliğidir" dedi.

"YANAN SADECE AĞAÇLAR DEĞİL; BU ÜLKENİN VİCDANIDIR"

Ödeme yapamayan ekiplerin kilometrelerce uzayan ve virajlı eski dağ yolunu kullanmak zorunda bırakıldığını belirten Kurt, yangın sırasında geçen her saniyenin kritik olduğunu vurguladı.

Kurt, devletin arazözlerinin ticari araç gibi değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak, köprü ve tünel işleten şirketlerin bu yaklaşımının kabul edilemeyeceğini söyledi. Sert açıklamalarını sürdüren Kurt, yangın ekiplerinden ücret talep edilmesine tepki gösterdi.

Kurt, "Yanan sadece ağaçlar değil; bu ülkenin vicdanı, bu şirketin ise insanlığıdır" ifadelerini kullandı.

Sendika olarak işçilerin haklarını ve yangınlarda zarar gören ormanların hesabını yargı önünde ve meydanlarda soracaklarını belirten Kurt, otoyol, tünel ve köprülerde yangın araçlarından ve ambulanslardan ücret talep edilmesine karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.

"YANGIN ARACI AMBULANSTAN FARKSIZ"

Uygulamaya tepki gösteren YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan da yangın söndürme araçlarının geçiş üstünlüğüne dikkat çekti. Özcan, ücreti ödeyen araçların tünelden geçirildiğini, ödeme yapamayan araçların ise Göcek Tepeleri'ni dolaşmak zorunda bırakıldığını belirtti.

Yaşananları "vahim bir eylem" olarak nitelendiren Özcan, uygulamanın insanların yaşamını, yerleşim yerlerini, ormanları ve doğadaki canlıları tehlikeye attığını savundu. Özcan, olayın bütün yönleriyle soruşturulması ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılması gerektiğini söyledi.

Yangına müdahale eden araçların saniyelerle yarıştığını vurgulayan Özcan, "Yangına yetişmeye çalışan bir yangınla mücadele aracının o andaki konumu ambulanstan farksızdır" dedi.

Özcan, orman yangınlarında ilk dakikaların hayati önem taşıdığını belirterek, "Saniyelerle yarışan bu araçların önüne gişe koymak, yangınla mücadelenin önüne engel koymaktır" ifadelerini kullandı.