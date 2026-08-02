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Kamyonette başladı alevler ormana sıçradı: Muğla'daki yangın 2 saatte söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kamyonetin kasasındaki jeneratörden başladığı ileri sürülen yangında, alevler ormana sıçradı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürülürken, kamyonet kullanılmaz hale geldi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yanıklar Mahallesi Karakız mevkisinde, doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları yürüten firmaya ait kamyonet üzerindeki jeneratör, iddiaya göre alev aldı.

Kamyonette başladı alevler ormana sıçradı: Muğla'daki yangın 2 saatte söndürüldü - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler kısa sürede kamyoneti sararak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye orman, itfaiye, jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kamyonette başladı alevler ormana sıçradı: Muğla'daki yangın 2 saatte söndürüldü - Resim : 3

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sonucu alevler, 2 saatte söndürüldü. Kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI MÜCADELE NASIL OLMALI?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riski yükselirken, uzmanlar etkili mücadelenin erken müdahale ve önleyici tedbirlerle mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Yangınların büyümesini önlemek için ihbarların gecikmeden yapılması, hava ve kara ekiplerinin koordineli çalışması büyük önem taşıyor.

Vatandaşların ormanlık alanlarda ateş yakmaması, sigara izmaritlerini doğaya atmaması ve şüpheli bir duman gördüklerinde vakit kaybetmeden yetkililere haber vermesi isteniyor. Uzmanlar, yangınlarla mücadelede teknolojik izleme sistemleri, düzenli orman bakımı ve toplumun bilinçlendirilmesinin de kritik rol oynadığını vurguluyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Orman Yangını
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