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Halk TV Türkiye Orman işçilerinin inanılmaz mücadelesi kamerada! Alevlere korkusuzca daldılar

Orman işçilerinin inanılmaz mücadelesi kamerada! Alevlere korkusuzca daldılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan orman işçilerinin alevlerle mücadelesi bir orman işçisinin aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Orman işçilerinin inanılmaz mücadelesi kamerada! Alevlere korkusuzca daldılar
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin bir orman işçisinin aksiyon kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Orman işçilerinin inanılmaz mücadelesi kamerada! Alevlere korkusuzca daldılar - Resim : 1

Görüntülerde, yangın bölgesine hızla sevk edilen orman işçilerinin alevlere müdahale ettiği ve cansiparane bir mücadele verdiği görüldü.

Orman işçilerinin inanılmaz mücadelesi kamerada! Alevlere korkusuzca daldılar - Resim : 2

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ORMAN İŞÇİLERİNİN İNANILMAZ MÜCADELESİ KAMERADA!

Alevlerin arasına girip müdahalede bulunan işçilerin mücadelesi anbean aksiyon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gecenin karanlığını aydınlatan alevler arasında görev yapan ekiplerin zorlu mücadelesi ve yangına yakın mesafeden müdahale anları yer aldı.

Orman işçilerinin inanılmaz mücadelesi kamerada! Alevlere korkusuzca daldılar - Resim : 4

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fethiye'nin yanı sıra Seydikemer ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesindeki yangınlarda da ekiplerin gece boyunca aralıksız görev yaptığı belirtildi.

Orman işçilerinin inanılmaz mücadelesi kamerada! Alevlere korkusuzca daldılar - Resim : 5

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılan çok sayıda personelin zorlu koşullarda büyük özveriyle görev yaptığı vurgulandı. (AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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