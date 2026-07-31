Orman işçilerinin inanılmaz mücadelesi kamerada! Alevlere korkusuzca daldılar

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin bir orman işçisinin aksiyon kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Orman yangınına müdahale eden orman işçilerinin alevlerin arasındaki cansiperane müdahalesi...



📍 Muğla | Fethiye Üzümlü https://t.co/WpHkzEz4f8 pic.twitter.com/qSAV1QERYs — Halk TV (@halktvcomtr) July 31, 2026

Görüntülerde, yangın bölgesine hızla sevk edilen orman işçilerinin alevlere müdahale ettiği ve cansiparane bir mücadele verdiği görüldü.

ORMAN İŞÇİLERİNİN İNANILMAZ MÜCADELESİ KAMERADA!

Alevlerin arasına girip müdahalede bulunan işçilerin mücadelesi anbean aksiyon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gecenin karanlığını aydınlatan alevler arasında görev yapan ekiplerin zorlu mücadelesi ve yangına yakın mesafeden müdahale anları yer aldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fethiye'nin yanı sıra Seydikemer ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesindeki yangınlarda da ekiplerin gece boyunca aralıksız görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılan çok sayıda personelin zorlu koşullarda büyük özveriyle görev yaptığı vurgulandı. (AA-DHA)