Elazığ'da orman yangını: Rüzgar alevleri büyüttü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyü Bağlamaz Tepesi mevkisindeki ormanda, gece saatlerinde yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (DHA)

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIYOR

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riski de yükseliyor. Uzmanlar, vatandaşların alacağı basit önlemlerin büyük felaketlerin önüne geçebileceğini belirtiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve cam şişe gibi güneş ışınlarını yansıtabilecek atıkların çevrede bırakılmaması gerekiyor. Ayrıca, anız yakılmaması ve şüpheli bir duman ya da alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması isteniyor.

Yetkililer, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, alınacak küçük tedbirlerin büyük yangınların önüne geçebileceğini vurguluyor.