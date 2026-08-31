Önce telefonda tartıştı, sonra sokak ortasında vurdu: Çocuk dehşetin tam ortasında kaldı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde telefonda tartıştığı 21 yaşındaki Egemen Y.’ye pompalı tüfekle saldıran 20 yaşındaki Arif B., saldırının ardından kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar Egemen Y.’nin ayağına, yerden seken saçmalar ise olay sırasında tesadüfen bölgede bulunan 14 yaşındaki Sema Nur S.’nin bacağına isabet etti.

Yaralanan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından yakalanan Arif B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TELEFONDAKİ TARTIŞMA SOKAKTA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 17.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi Akandere Sokak’ta meydana geldi. Egemen Y. ile Arif B. arasında henüz bilinmeyen nedenle telefonda tartışma yaşandı. Bir süre sonra sokakta karşılaşan ikiliden Egemen Y., Arif B.’nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Egemen Y.’nin ayağına isabet etti. Yerden seken saçmalar ise o sırada tesadüfen olay yerinde bulunan 14 yaşındaki Sema Nur S.’nin bacağına isabet etti.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Egemen Y. ile Sema Nur S., ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN POMPALI TÜFEKLE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Arif B., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin yakalandığı sırada suç aleti olduğu değerlendirilen pompalı tüfeğin de ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arif B., bugün adliyeye sevk edildi. Arif B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)