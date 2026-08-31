8 daireli binanın üzerinden koca yol geçiyor: Çatısında araçlar vızır vızır seyrediyor

Şile’de 2 katlı ve 8 daireli bir binanın tavanının Plajyolu Sokağı'na dahil edilmesi sosyal medyada gündem oldu. Havadan görüntülenen binada oturan sakinlerin bir kısmı evlerinin üstünden yol geçtiğini söylerken, diğer kısmı ise yalnızca kaldırım geçtiğini vurgulayıp mevcut durumdan rahatsız olmadıklarını belirtti.

SOKAK BİNAYI YUTTU

Çavuş Mahallesi’nde yer alan 2 katlı ve 8 daireli yapının tavan bölümünün yaklaşık 50 metre boyunca Plajyolu Sokağı'na dahil edilmesi sanal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı. Bina sakinlerinden bazıları üzerlerinden direkt yol geçtiğini savunurken, bazıları durumun sadece kaldırımdan ibaret olduğunu ifade etti.

"BURADAN TIR GEÇSE EV SALLANMIYOR"

Binada yaşayan Mustafa Çekici, yapıdaki durum hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Üzerinden yol geçiyor, maalesef öyle ama buradan TIR geçse ev sallanmıyor. En ufak ses gelmez aşağıya. Sağlam bina yani. 52 senedir böyle. Araba geçsin duymazsın. Zamanla satılmış, biz de aldık. 30 sene oldu bilerek aldım. Ben memnunum. Tapumuz var. 30 senedir oturuyorum. Zaten şikayet edecek bir durum yok. Onun için memnunuz yani. Paramıza göre yan bina 10 lira ise burası 1 lira. Zamanla göçer mi göçer, yıkılır mı yıkılır. Ama şu anda bir şey yok. İnşallah olmaz"

"YOL ALTI DİYE BİR ŞEY YOK BURADA"

Binanın tarihi ve yolun yapılış süreci hakkında bilgi veren Züleyha Temiz ise şöyle konuştu:

"2005'ten beri burada oturuyorum. Herhangi bir sıkıntım yok aldık. Eşim tamir etti, yaptı. 2003'ten beri tanıyorduk ama binamız, yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış. Sahile yol yokmuş. Sahile yol olmadığı için de vermişler.

Burada 8 daire, karşı binamız 56 daire. Siz de duyuyorsunuz gelip geçiyor araba, kaldırımdayız biz. Kaldırım altındayız. Yol altı diye bir şey yok burada. Sadece 4 metre bizim kaldırım hakkımız var. Devlet kaldırım hakkımızı da kullanıyor. Umumi kullanılıyor. Çünkü biz de razıyız, onlarda razı. Benim tapum da var, her şeyim de var. Yani herhangi bir sıkıntım yok, şimdi araba geçsin, duyun. Dinleyin. Duyuyor musunuz? Benim evim asma tavan. Hiç de bir şey yok" (DHA)