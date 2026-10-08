Ömer Bolat'tan "170 milyon liralık para transferi" iddiasına yanıt! 50’den fazla bankaya sorabilirsiniz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında hakkında gündeme getirilen “170 milyon liralık para transferi” iddiasına tepki gösterdi. Bolat, Hedef Yatırım ve Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden kendisine veya bir yakınına böyle bir para transferi yapılmadığını belirterek, iddiayı gündeme getirenlere “hodri meydan” dedi.

“170 MİLYON LİRALIK PARA ÇEKME İŞLEMİ NASIL OLMAKTADIR?”

Bolat, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024’te açtığı sukuk hesabının, 16 Eylül 2026’da 7 finansal şirkete yönelik operasyonun ardından tasfiye amacıyla Ziraat Bankası’na devredildiğini belirtti.

Bolat, hakkındaki "170 milyon liralık para transferi" iddiasına cevap verdi.

Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, 2 yıl 8 ay önce, başlattığı sukuk hesabının, 7 finansal şirkete karşı yürütülen 16 Eylül operasyonundan sonra tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiğinin açık bir gerçek olduğunu belirten Bolat, "Dün akşam Sözcü TV'de iki gazetecinin, şahsımın ismini vererek, soruşturulan şirketlerden biri olan Hedef Yatırım'da 16 Eylül 2026'da 7 finansal şirkete yapılan operasyon öncesinde Sayın Ümit Özlale'nin, 'tasarruf hesabımı kapattığıma ve 400 koydu, 800 aldı' şeklinde ifade edilen iftirayı anında çürüttükten sonra, iftira sırasının size geldiği sorduğunuz sorudan anlaşılmaktadır. Her şeyden önce, bir ilim adamı olduğunuz halde, piyasa bilgileri konusunda yeterli donanımınızın olmadığı ve bir meslektaşınıza iftira atacak kadar ilim ahlak yoksunu olduğunuz da anlaşılmaktadır. Hedef Yatırım şirketinde 26 Şubat 2024'te, yani 2 yıl 8 ay önce, başlattığım sukuk hesabımın, hükümetimizin 7 finansal şirkete karşı başlattığı 16 Eylül operasyonundan sonra, tasfiye için Ziraat Bankasına devredildiği zaten açık bir gerçektir. O zaman 170 milyon liralık bir para çekme işlemi nasıl olmaktadır? Bu birinci yalandır." ifadesini kullandı.

“MKK DOĞRUDAN ŞAHIS TALİMATIYLA İŞLEM YAPAMAZ”

Bolat, iddialara ikinci yanıtında ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun doğrudan şahıs talimatıyla işlem yapmasının kanunlara göre yasak olduğunu belirterek MKK’nın yalnızca menkul değerler kayıt ve saklama kurumu olduğunu ifade etti.

“50’DEN FAZLA BANKAYA SORABİLİRSİNİZ”

Bolat, üçüncü olarak, sermaye piyasalarındaki işlemlerin bankalar üzerinden ve banka hesaplarına transfer yoluyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bolat, "Öyleyse size açık davetim, Türkiye'deki 50'den fazla bankaya şu soruyu sorup öğrenebilirsiniz, 'Ömer Bolat'a veya bir yakınına MKK'dan ya da Hedef Yatırım'dan bahsettiğiniz 170 milyon lira para transfer işlemi yapılabilmiş midir? Size hodri meydan. Siz, dün akşamki iftiralar üzerine halkımızdan yediğiniz ağır darbeden sonra, yeni iftiralar peşinde koşuyorsunuz. Ancak yukarıda belirttiğim ve kanunlar çerçevesinde yapılabilecek finansal muameleler ve ödeme işlemleri konusunda teknik bilgi sahibi bile değilsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

“SUKUK HESABI TEK KİŞİYE AİT DEĞİL”

Bolat açıklamasında, sukuk hesabının nasıl işlediğine ilişkin bilgi vererek, "sukuk" olarak ifade edilen kira sertifikalarının, birden fazla kişinin tasarruflarını değerlendirebildiği yasal finansal araçlar olduğunu vurguladı.

Tasarrufun değerlendirildiği portföyün yalnızca bir şahsa ait varlık bütünü olmadığını, farklı yatırımcıların da bu yapı içinde yer alabildiğinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Her yatırımcının bu portföy içerisindeki hakkı, kendi payı ile sınırlıdır. Dolayısıyla bir kira sertifikasının toplam ihraç tutarını veya portföy kapsamında gerçekleştirilen bir işlemin tamamının doğrudan bir şahsın hesabıymış gibi sunulması abesle iştigaldir. Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp iftira ve tezvirat yayanlara karşı tespiti durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." (AA)