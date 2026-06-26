Okullar kapandı yolculuk çilesi başladı! Akın akın tatile gidiyorlar

2025-2026 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıktı. Karnelerini alan çocuklar tatilin heyecanını yaşarken, aileler de soluğu havalimanlarında aldı. İstanbul Havalimanı'nda özellikle öğle saatlerinden itibaren iç hatlar terminalinde yoğun yolcu trafiği oluştu.

Memleketlerine gitmek, tatil beldelerine ulaşmak ya da yurt dışına çıkmak isteyen yolcular nedeniyle check-in kontuarları ile güvenlik kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar meydana geldi. Artan yoğunluğa karşı İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, terminal girişleri ve yolcu yönlendirme noktalarında ek önlemler alarak yolcuların işlemlerini kolaylaştırmaya çalıştı.

Tatil için Antalya'ya giden Reyhan Gülüm, çocuklarının karnelerini aldıktan sonra vakit kaybetmeden yola çıktıklarını belirterek, "Bugün hem karne heyecanını yaşadık hem de düğün ve tatil telaşına girdik. Bir hafta boyunca Antalya'da ailemizle vakit geçireceğiz. Çocuklar denizin ve tatilin keyfini çıkaracak. Bu eğitim yılı bizim için güzel geçti, şimdi dinlenme zamanı" dedi.

Karne sevincini yaşayan kardeşler Emin ve Sinan Gülüm ise, sınavlarla dolu yoğun bir dönemin ardından tatili hak ettiklerini söyleyerek, "Karnelerimiz çok iyi geldi. Çok yorulduk, şimdi ananemizin yanına gidip denize gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'a tatile giden Şeyma ve Yusuf Kaan kardeşler de yaz boyunca dinlenip bol bol oyun oynayacaklarını belirterek, "Tatilde denize gireceğiz, eğleneceğiz ve güzel vakit geçireceğiz" diye konuştu. (DHA)