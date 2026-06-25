Savaş sonrası talepler azalmıştı: Avrupalı turist tatil yine için o şehri seçti

Almanya’dan gelen tatil talebinde dikkat çekici bir toparlanma yaşanıyor. Avrupa’nın en büyük turizm gruplarından TUI, Berlin’de yaptığı değerlendirmede Türkiye ve Mısır’a yönelik rezervasyonların yeniden hız kazandığını duyurdu.

TUI’nin açıklamalarına göre, İran savaşı sonrası dönemde yaşanan belirsizlik nedeniyle tatil tercihleri geçici olarak Batı Akdeniz’e kaymış, Türkiye, Mısır ve Kıbrıs’a yönelik rezervasyonlarda belirgin bir yavaşlama görülmüştü. Ancak son haftalarda tablo tersine dönerek iki ülke de yeniden güçlü talep almaya başladı. Şirket, mevcut rezervasyonların pandemi sonrası erken rezervasyon dönemlerindeki güçlü seviyelere yaklaştığını vurguladı.

ANTALYA ZİRVEDE

Türkiye içinde en yoğun ilgi yine Antalya’ya yöneldi. TUI Almanya Genel Müdürü Benjamin Jacobi, “Antalya yaz sezonunun en çok tercih edilen destinasyonları arasında yeniden zirveye çıktı” ifadelerini kullandı. Antalya’yı sırasıyla İspanya’nın Mallorca adası ve Yunanistan’ın Girit, Rodos ve Kos adaları takip etti. Mısır’ın Hurghada bölgesi ile İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları da yaz sezonunun öne çıkan diğer destinasyonları arasında yer aldı.

Genel ülke sıralamasında ise İspanya, TUI müşterileri arasında en çok tercih edilen tatil ülkesi olma konumunu korumayı sürdürdü.

DOLAR ZAYIFLADI, AVRUPALI TURİST ABD'YE YÖNELDİ

Uzun mesafeli tatillerde ise tablo daha farklı. TUI verilerine göre müşterilerin yaklaşık yüzde 80’i tatilini Avrupa içinde, özellikle Akdeniz havzası ve Kanarya Adaları’nda geçiriyor. Uzak destinasyonlar arasında ise Amerika Birleşik Devletleri açık ara öne çıkmayı sürdürdü. Şirket, uygun fiyat seviyeleri ve doların zayıflamasının ABD’yi Avrupalı tatilciler için daha cazip hale getirdiğini belirtti.