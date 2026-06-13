Okul servisi şoförü çocuk istismarı ağı kurmuş! ABD'den gelen ihbarla İstanbul'da yakalandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD merkezli bir kuruluştan gelen ihbar üzerine çocuk istismarı suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ürettiği müstehcen çocuk görüntülerini Telegram üzerinden satan bir okul servis şoförü yakalandı. Dosya, görüntüleri satın alan kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Olay, ABD’de faaliyet gösteren Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) internet üzerinden yaptığı bir tespitle ortaya çıktı. Bir uygulamaya yüklenen müstehcen çocuk videoları, sistemdeki yapay zeka destekli filtrelemelere takıldı. Merkez; yükleme saati, kullanıcı rumuzu, e-posta ve IP adresini raporlayarak durumu Adalet Bakanlığı üzerinden Türk yargı makamlarına bildirdi.

OKULLARDA ŞOFÖRLÜK YAPMIŞ...

İhbarın İstanbul Anadolu Yakası'nı işaret etmesi üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri ivedilikle harekete geçti. Düzenlenen baskında 34 yaşındaki Savaş K. gözaltına alındı. Evli ve bir çocuk babası olan şüphelinin, çocukların eğitim gördüğü okullarda servis şoförü olarak çalışması soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri oldu. Şüphelinin evinde el konulan cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde yapılan incelemelerde 215 müstehcen görüntü ve 1091 video ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin internet arama geçmişinde de sakıncalı içeriklere rastlandı.

MİDE BULANDIRAN SAVUNMA: ŞEYTANA UYDUM

Sorgusunda suçunu itiraf eden Savaş K., istismar görüntülerini bizzat ürettiğini ve Telegram'da kurduğu kapalı gruplar üzerinden sattığını kabul etti. Şüpheli ifadesinde, bu yasa dışı faaliyete 6 yıl önce başladığını belirterek, "Şeytana uydum... İnsanların çocuklara yönelik müstehcen videolara talep gösterdiğini gördüm ve üretmeye başladım" dedi.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın da dikkat çektiği olayda, şüphelinin elektronik ödeme sistemlerini kullandığı belirlendi. Kendi şahsi hesabını kullanan şüphelinin, "VIP üyelik" adı altında sattığı görüntüler için alıcılara para gönderirken "Açıklama kısmına hiçbir şey yazmayın, boş bırakın" talimatı verdiği tespit edildi.

PARA TRAFİĞİ İNCELEME ALTINDA

Savcılık, şüphelinin banka hesap hareketlerini mercek altına aldı. Özellikle gece saatlerinde 200 ile 300 TL arasında değişen ve sürekli tekrar eden olağan dışı para girişleri tespit edildi. Şüpheliyle hiçbir akrabalık veya arkadaşlık bağı bulunmayan kişilerden gelen bu transferler savcılık tarafından "hayatın olağan akışına aykırı" bulundu. Soruşturma, bu yasa dışı görüntüleri satın alan kişilerin tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılması amacıyla genişletildi. (Haberturk)