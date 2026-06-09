Çocuk istismarcısına indirimli hapis cezası! Kaçırdı istismar etti sadece 3 yıl ceza aldı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bakkala gitmek için evden çıkan ve darp edilerek kaçırılan 12 yaşındaki H.A.’nın davasında vicdanları yaralayan bir karar çıktı.

Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Pazartesi akşamı bakkala gitmek üzere evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki H.A.'nın ailesi, kızlarının darp edilerek kaçırıldığı ihbarıyla yetkililere başvurdu. Emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma ve çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar neticesinde küçük kız dört gün sonra bulunarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu süreçte 30 yaşlarındaki sanık Z.Ş.’nin yakınlarının köy imamıyla birlikte ailenin evine giderek 12 yaşındaki çocuğa dini nikah kıymak istediği, aileyi ikna etmeye çalışırken açıkça tehditler savurduğu ortaya çıktı. Ailenin geri adım atmayarak şikayetçi olması üzerine sanık Z.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın yargılama sürecinde ise dosyaya giren kemik yaşı raporu tartışmaların odağı haline geldi. Raporda çocuğun fizolojik kemik yaşının 16 olduğu, ancak resmi nüfus kaydında yaşının 12 olarak geçtiği belirtildi.

"RIZADAN SÖZ EDİLEMEZ"

Davanın karar duruşmasında mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet savcısı, mağdurun suç tarihinde kesin olarak 15 yaşından küçük olduğunu vurgulayarak rızasından söz edilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade etti. Savcı, sanığın "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, sanığın "mağdurun yaşını 17 olarak bildiği" yönündeki savunmasına itibar etti. Dosyadaki mesaj içeriklerini ve kemik yaşı raporunu sanık lehine yorumlayan mahkeme, sanığın mağdurun 15 yaşından küçük olduğunu bildiğinin sabit olmadığına hükmederek "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraat kararı verdi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI!

Eylemin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu da oluşturmadığını iddia eden heyet, suç vasfını değiştirerek sanığı "Reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan yargıladı.

"İyi hal indirimi" uygulanmasıyla sanık Z.Ş.’nin cezası 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına düşürüldü. (DHA)