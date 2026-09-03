Okul servisi fiyatları uçtu! Çocuğu taksiyle yollamak daha ucuza geliyor
Özel okulların resmi tarifeyi hiçe sayarak 200 bin liraya kadar çıkardığı ücretler velileri çaresiz bıraktı. "Özel hizmet bedeli" kılıfıyla katlanan fiyatlar nedeniyle aynı güzergahta taksi kullanmak okul servisinden daha ucuza geldi.
İstanbul’da milyonlarca veli yeni eğitim-öğretim yılına fahiş servis ücretlerinin baskısı altında giriyor. UKOME’nin belirlediği resmi tavan fiyatları hiçe sayan özel okulların talep ettiği rakamlar tavan yaparken, aynı güzergahta taksi kullanmak okul servisinden daha hesaplı hale geldi.
Yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül'de başlarken, İstanbul'da velilerin bütçesini en çok sarsan kalemlerin başında servis ücretleri yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla belirlenen resmi tarifeye göre, servis ücretleri bu yıl 39 bin 970 liradan başlayıp 93 bin liraya kadar yükseliyor. Ancak sahada uygulanan fiyatlar resmi kararları geride bırakıyor.
UKOME TARİFESİ İKİYE, ÜÇE KATLANDI: 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre özel okullar, resmi tarifenin iki ila üç katı oranında servis ücreti talep ediyor. İstanbul'daki bir özel okulda UKOME kararına göre 65 bin lira olması gereken güzergah için velilerden 105 bin lira istenirken, uzak mesafelerde talep edilen servis ücretinin 200 bin liraya kadar ulaştığı ifade ediliyor.
"ÖZEL HİZMET BEDELİ" KILIFIYLA ÇİFTE MAĞDURİYET
Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, özel okulların söz konusu yüksek rakamları resmi tarifeyi delerek "özel hizmetler bedeli" adı altında topladığını açıkladı.
Uygulamanın hem velileri hem de taşımacı esnafını mağdur ettiğini belirten Sınar, "Belediye tarifesinde 5 bin lira olan bir yer için 10 bin lira istendiğini duyuyoruz. İki katı ücret istendiğini biliyoruz. Bunu da 'özel hizmetler bedeli' adı altında talep ediyorlar." şeklinde konuştu.
6,5 KİLOMETREDE ÇARPICI TABLO: TAKSİ DAHA HESAPLI
Özel okulların uyguladığı fiyat politikası nedeniyle kısa mesafelerde çarpıcı bir maliyet tablosu ortaya çıkıyor. İstanbul'da 6,5 kilometrelik bir güzergah için UKOME'nin belirlediği aylık ücret 7 bin 261 liraya yükselmiş durumda. Bu tutar günlük yaklaşık 363 liraya karşılık geliyor. Ancak bazı özel okullarda aynı mesafe için velilerden talep edilen günlük servis ücreti 972 liraya kadar tırmanıyor.
Aynı 6,5 kilometrelik güzergahta ticari taksiyle gidiş-dönüş maliyeti ise yaklaşık 766 lira olarak hesaplanıyor. Bu durum, okul servisinin taksi ücretini geride bıraktığını gösteriyor.
Maliyeti değerlendiren bir taksi şoförü de dört yolcu kapasitesine dikkat çekerek, "Gidiş-geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek kişi gitmeyebilir, dört kişi alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.