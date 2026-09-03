Okul servisi fiyatları uçtu! Çocuğu taksiyle yollamak daha ucuza geliyor

İstanbul’da milyonlarca veli yeni eğitim-öğretim yılına fahiş servis ücretlerinin baskısı altında giriyor. UKOME’nin belirlediği resmi tavan fiyatları hiçe sayan özel okulların talep ettiği rakamlar tavan yaparken, aynı güzergahta taksi kullanmak okul servisinden daha hesaplı hale geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül'de başlarken, İstanbul'da velilerin bütçesini en çok sarsan kalemlerin başında servis ücretleri yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla belirlenen resmi tarifeye göre, servis ücretleri bu yıl 39 bin 970 liradan başlayıp 93 bin liraya kadar yükseliyor. Ancak sahada uygulanan fiyatlar resmi kararları geride bırakıyor.

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ: RESMİ TARİFE VE SAHA GERÇEĞİ Dönem Başlangıcı 14 Eylül (Yeni Eğitim-Öğretim Yılı) UKOME Taban Fiyatı 39.970 TL UKOME Tavan Fiyatı 93.000 TL Saha Durumu Özel okullarda talep edilen rakamlar resmi kararları geride bırakıyor, veli bütçesini en çok sarsan kalemlerin başında geliyor.

UKOME TARİFESİ İKİYE, ÜÇE KATLANDI: 200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre özel okullar, resmi tarifenin iki ila üç katı oranında servis ücreti talep ediyor. İstanbul'daki bir özel okulda UKOME kararına göre 65 bin lira olması gereken güzergah için velilerden 105 bin lira istenirken, uzak mesafelerde talep edilen servis ücretinin 200 bin liraya kadar ulaştığı ifade ediliyor.

ÖZEL OKULLARDA RESMİ TARİFE VE TALEP EDİLEN ÜCRET KIYASI Güzergah / Kapsam UKOME Kararı Özel Okul Talebi Genel Fiyat Farkı Resmi Tarife (1x) 2 - 3 Katı Artış Örnek Güzergah 65.000 TL 105.000 TL Uzak Mesafeler Tarife Dışı 200.000 TL'ye kadar * İstanbul'daki bazı özel okullardan ve velilerden derlenen güncel talep verileridir.

"ÖZEL HİZMET BEDELİ" KILIFIYLA ÇİFTE MAĞDURİYET

Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, özel okulların söz konusu yüksek rakamları resmi tarifeyi delerek "özel hizmetler bedeli" adı altında topladığını açıkladı.

Uygulamanın hem velileri hem de taşımacı esnafını mağdur ettiğini belirten Sınar, "Belediye tarifesinde 5 bin lira olan bir yer için 10 bin lira istendiğini duyuyoruz. İki katı ücret istendiğini biliyoruz. Bunu da 'özel hizmetler bedeli' adı altında talep ediyorlar." şeklinde konuştu.

6,5 KİLOMETREDE ÇARPICI TABLO: TAKSİ DAHA HESAPLI

Özel okulların uyguladığı fiyat politikası nedeniyle kısa mesafelerde çarpıcı bir maliyet tablosu ortaya çıkıyor. İstanbul'da 6,5 kilometrelik bir güzergah için UKOME'nin belirlediği aylık ücret 7 bin 261 liraya yükselmiş durumda. Bu tutar günlük yaklaşık 363 liraya karşılık geliyor. Ancak bazı özel okullarda aynı mesafe için velilerden talep edilen günlük servis ücreti 972 liraya kadar tırmanıyor.

Aynı 6,5 kilometrelik güzergahta ticari taksiyle gidiş-dönüş maliyeti ise yaklaşık 766 lira olarak hesaplanıyor. Bu durum, okul servisinin taksi ücretini geride bıraktığını gösteriyor.

6,5 KM GÜZERGAHTA MALİYET HESABI: SERVİS Mİ, TAKSİ Mİ? Ulaşım Seçeneği Günlük Maliyet Aylık Maliyet UKOME Resmi Tarifesi ~363 TL 7.261 TL Ticari Taksi (Gidiş-Dönüş) ~766 TL (Günlük Hesaba Göre) Özel Okul Servis Talebi 972 TL'ye kadar Tarife Dışı / Fahiş SONUÇ: Aynı güzergahta özel okul servisi (972 TL), taksiyle gidiş-dönüşten (766 TL) tam 206 TL daha pahalı!

Maliyeti değerlendiren bir taksi şoförü de dört yolcu kapasitesine dikkat çekerek, "Gidiş-geliş hesaplasak yuvarlak hesap 800 lira. Tek kişi gitmeyebilir, dört kişi alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.