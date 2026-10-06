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Halk TV Türkiye Okul saldırısında sansürün nedeni imam hatip olması mı? İşte iki açıklamadaki fark

Okul saldırısında sansürün nedeni imam hatip olması mı? İşte iki açıklamadaki fark

İstanbul Valiliği'nin Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "bir ortaokul" ifadesi kullanması, "Okul saldırısında sansürün nedeni imam hatip olması mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Okul saldırısında sansürün nedeni imam hatip olması mı? İşte iki açıklamadaki fark
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Türkiye'de okullarda yaşanan şiddet olaylarına her gün bir yenisi eklenirken İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklama dikkat çekti. Daha önce yaşanan bir saldırıda okulun tam adını net bir şekilde paylaşan Valiliğin, Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen son saldırıya ilişkin "bir ortaokul" ifadesi kullanması "sansür" ve "çifte standart" tepkilerini beraberinde getirdi.

Başakşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 8 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının ardından Valilikten yapılan açıklamada okul adının belirtilmemesi kamuoyunun gözünden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, Valiliğin 2 Mart'ta Çekmeköy'de gerçekleşen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıda "Çekmeköy İlçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi" ifadesini açıkça kullandığına dikkat çekerek duruma tepki gösterdi.

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İŞTE İKİ AÇIKLAMADAKİ FARK

İstanbul Valiliği tarafından iki okul saldırısına ilişkin yapılan açıklamadaki farklar şöyle:

Okul saldırısında sansürün nedeni imam hatip olması mı? İşte iki açıklamadaki fark - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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