Okul saldırıları devam ederken Bakan Tekin'in gündemi: Rahatsız olduğum kıyafetler var

Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılı yine okul saldırıları ile başladı. Son dönemde artan saldırıların son halkası geçtiğimiz gün Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nun önüne elinde bıçakla gelen 15 yaşındaki lise öğrencisi F.M., yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralamış öğrencilerden biri hayatını kaybetmişti.

Vatandaşlar hem Milli Eğitim Bakanlığı’na hem de önlem aldığını iddia eden içişleri Bakanlığı’na tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in gündeminde ise öğretmenlerin kıyafeti yer aldı.

Haber Global’de katıldığı televizyon programında konuşan Tekin "Öğretmen arkadaşlarımız okul içerisinde önlükle olmalı. Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var. Sömürgeci bir ülkenin bayrağını reklam edecek şekilde gidiyorsa bu beni rahatsız eder" dedi.

Tekin’in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız. 25 bine yakın bahçe görevlisi okullarımızda istihdam edildi. Her okulu alınması gereken güvenlik tedbirleri bakımından kategorize edilmesi gerekiyor. 7 Bakanlık eylem planında tedbirleri biraz daha artırdık.

Tedbirlerimiz bahçe duvarının varlığından tutun, eğer varsa orada elektronik sistemler inşa etmek, okul bahçesinde güvenlik kameraları oluşturmak gibi çok sayıda tedbir aldık.

'RAHATSIZ OLDUĞUM KIYAFETLER VAR' AÇIKLAMASI....

Öğretmen arkadaşlarımız okul içerisinde önükle olmalı. Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var. Sömürgeci bir ülkenin bayrağını reklam edecek şekilde gidiyorsa bu beni rahatsız eder.

Bir öğretmenimiz öğrencilerinin önünde LGBTİ ya da benzeri bir çağrışım yapacak bir şey giyse bu beni rahatsız eder. Öğretmenim öğrencilere bir marka dayatması yaparsa bu beni rahatsız eder. Sosyal medyada bir öğretmenimizin kıyafeti konuşulduğunda bütün öğretmenlerimiz zan altında kalıyor.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ

Eğitimde fırsat eşitliği ve yüksek öğrenimin yaygınlaşmasıyla beraber zorunlu eğitimin kısalması gerektiği tartışıldı. Türkiye'de de böyle bir tartışma yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi paylaştım. 12 yıl zorunlu eğitim var ve bir çocuk 4 yıllık bir lisans eğitimi aldığını düşünürsek 17 yıl eğitimde geçmiş oluyor bu epey uzun bir süre.

Çocukların sosyal hayata atılmasını, hayta entegre olmasını sadece biz değil bütün ülkeler tartışıyor. Bu tartışmayı Türkiye'de yapalım dedik. Önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir. O zaman ki ana muhalefet lideri tartışmayı yanlış anladı."